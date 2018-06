Spanje ontslaat bondscoach vlak voor WK

De bondscoach van het Spaanse elftal Julen Lopetegui is twee dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Portugal op het WK in Rusland ontslagen. Dat heeft de Spaanse voetbalbond besloten. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

Dinsdag werd bekend dat de 51-jarige Lopetegui na het WK trainer wordt van Real Madrid. Dat zorgde voor veel commotie; het ligt gevoelig bij de spelers van de nationale ploeg en bij de Spaanse fans. De voormalige doelman Lopetegui verlengde onlangs nog zijn contract bij het Spaanse elftal tot 2020. Door kort daarna te tekenen bij Real Madrid voldoet hij niet aan zijn verplichtingen.

Niet ingelicht

De Spaanse voetbalbond werd pas vijf minuten voordat het nieuws naar buiten kwam over de overstap van Lopetegui naar Real op de hoogte gebracht van de deal, aldus bondsvoorzitter Luis Rubiales op een persconferentie in Krasnodar. Volgens de bond is dit geen manier van werken. “Dit is een buitengewoon complexe situatie, maar de spelers en de nieuwe trainersstaf zullen alles op alles zetten om het team ver te brengen”, aldus Rubiales.

Het gaat hier om een team dat van alle Spanjaarden is. Je kan zaken niet op deze manier aanpakken, twee, drie dagen voor het wereldkampioenschap. We zijn gedwongen deze keuze te maken. [...] Uiteindelijk zal dit ons sterker maken. Nee, ik voel me niet verraden door Julen. Ik bewonder en respecteer hem. Ik zie hem als een toptrainer, het was dan ook erg moeilijk om deze beslissing te nemen.

Moraal

De vorige trainer van Real Madrid Zinédine Zidane stapte eind vorige maand plotseling op, na 2,5 jaar met daarin drie eindzeges in de Champions League. Kort daarna trad Lopetegui in onderhandeling met Real, maar dat was tot dinsdag niet bekend.

Lopetegui volgde na het EK van 2016 Vincente del Bosque op als bondscoach van het Spaanse elftal. In de kwalificatie voor het WK in Rusland bleef de ploeg onder zijn leiding ongeslagen.

Spanje, winnaar van het WK in 2010 en de EK’s van 2008 en 2012, wordt gezien als een van de favorieten bij het komende wereldkampioenschap. Maar het ontslag van de bondscoach zal voor de nodige opschudding binnen de ploeg zorgen en kan mogelijk nadelig zijn voor het moraal in het elftal.