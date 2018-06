Rutte: Europa moet verdedigd en versterkt worden

De Europese Unie moet meer dan ooit worden verdedigd en versterkt in het licht van recente wereldgebeurtenissen. Dat heeft premier Rutte woensdag gezegd in het Europees Parlement. „De multilaterale orde wordt uitgedaagd op een manier die we in decennia niet gezien hebben en de geopolitieke machtsbalans is aan het schuiven.”

In zijn meest pro-Europese toespraak tot nu toe waarschuwde Rutte voor onliberale en protectionistische tendensen in de wereld, onder meer aangezwengeld door de Amerikaanse president Trump. „De EU is het meest succesvolle voorbeeld in de wereldgeschiedenis van hoe multilateralisme en compromisbereidheid kunnen leiden tot ongekende veiligheid, stabiliteit en welvaart.” Maar „we kunnen onze manier van leven en zakendoen […] niet langer voor lief nemen”.

Veranderende kijk

Tegenover het Europees Parlement, dat geregeld regeringsleiders uitnodigt om de toekomst van de Europese Unie te bespreken, bekende Rutte dat zijn kijk op Europa is veranderd. Vroeger zag hij vooral een gemeenschappelijke markt, nu ziet hij ook een waardengemeenschap. „Ik moet zeggen: mijn persoonlijke opvattingen over het belang van de EU zijn in de loop der jaren geëvolueerd.”

Rutte uitte kritiek op Trumps besluiten om zich terug te trekken uit internationale afspraken over klimaatverandering en Iran, alsmede op de recent ingestelde Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium. Dat laatste heeft een discussie veroorzaakt „waarvan we dachten die achterhaald was”. Rutte stelt voor om op klimaatgebied de Europese ambities juist flink op te schroeven: de CO 2 -uitstoot moet niet met 40 procent omlaag, zoals EU-landen eerder overeenkwamen, maar met 55 procent.

De premier ging ook in op de eerstvolgende EU-begroting (2021-2027). Nederland vindt dat die na het vertrek van de Britten uit de EU (Brexit) kleiner moet worden, terwijl andere EU-landen pleiten voor een stijging gezien grote uitdagingen op het gebied van migratie en defensie. Rutte herhaalde woensdag dat de begroting omlaag moet, maar erkende ook dat rijke landen binnen die kleinere begroting relatief meer zullen moeten betalen. „Maar niet disproportioneel meer. Nederland is bereid zijn deel te betalen, maar landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau moeten per hoofd van de bevolking netto vergelijkbaar bijdragen.”