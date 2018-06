RIVM: tot 26 keer meer schadelijke stoffen in sigaretten

De hoeveelheid schadelijk stoffen in sigaretten is minstens twee tot maximaal 26 keer hoger dan eerder gemeten. Dat maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagavond bekend.

De hoeveelheid schadelijke stoffen valt hoger uit omdat de RIVM een andere meetmethode hanteert. Het RIVM en de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stapten begin mei uit twee tabakscommissies van het Nederlandse Normalisatieinstituut (NEN). De commissies adviseren onder meer internationaal over het meten van teer en nicotine in tabak, maar deze meetmethodes zouden de schadelijkheid van het roken onderschatten. Het instituut zei destijds:

“We hebben geprobeerd om als lid in de commissies de volksgezondheid te dienen, maar de dominantie van de industrie was daarvoor te groot.”

Het RIVM hanteert nu de Canadian Intense-methode, die de hoeveelheid binnengekregen rook volgens het RIVM realistischer inschat. In de andere, wettelijk verplichte ISO-methode wordt onder meer de te meten rook vermengd met verse lucht die binnenkomt door ventilatiegaatjes in de filters van de sigaretten. In praktijk zijn deze gaatje afgedicht door de handen, waardoor er meer rook geïnhaleerd wordt. De hoeveelheid binnengekregen schadelijke stoffen - teer, nicotine en koolmonoxide - valt daarom hoger uit.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) zag de slechte resultaten van de nieuwe meting wel aankomen, maar schrok alsnog van deze “harde feiten”. De resultaten laten volgens hem zien dat iedere sigaret even schadelijk is. De staatssecerataris is in gesprek met de Eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, V.P. Andriukaitis, om de hoeveelheid schadelijke stoffen in sigaretten “zonder gesjoemel” te meten. “Dat is een proces van lange adem maar ik ga er vol mee door”, aldus de staatssecretaris in een reactie.

Filterventilatie

De RIVM onderzocht honderd merkvarianten van sigaretten: de hoeveelheid schadelijke stoffen in geen enkele sigaret viel lager uit in de nieuwe meting. Vooral sigaretten die volgens de ISO-meting minder schadelijke stoffen bevatten, vallen in de nieuwe test door de mand, merkt het RIVM op. Dit verschil wordt veroorzaakt door “een hoge mate van filterventilatie.” De RIVM heeft alle onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Het RIVM en de NVWA meende dat de tabakscommissies te veel beïnvloed werden door de tabaksindustrie. Van de tien leden in de commissie, kwamen er circa acht uit de tabaksindustrie. De RIVM pleit nu voor het hanteren van andere meetmethodes, die onafhankelijk van de tabaksindustrie ontwikkeld zijn door bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie.