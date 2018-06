Rechter keurt overname Time Warner door AT&T goed

Een Amerikaanse rechter heeft dinsdagavond lokale tijd de megaovername goedgekeurd van mediabedrijf Time Warner door AT&T. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 85 miljard dollar (72,5 miljard euro).

AT&T kondigde de overname al aan in 2016, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie had bezwaar en stapte naar de rechter. Het vreesde dat te veel marktmacht in handen van één bedrijf zou komen waardoor de rekeningen van de Amerikaanse tv-kijker, bijvoorbeeld, flink zouden kunnen stijgen. Met name president Trump, die een uitgesproken hekel heeft aan Time Warners CNN, was een tegenstander van de deal.

Concurrentie

AT&T is het grootste telecomconcern ter wereld. Het levert onder meer televisie- en telefoonverbindingen. Er werken 254.000 mensen en vorig jaar bedroeg de omzet 136 miljard euro. Time Warner is een mediabedrijf dat onder meer HBO (series als Sex and the City, Game of Thrones, Warner Bros. (films als de Harry Potter-reeks), DC Comics (Batman en Superman) en CNN in handen heeft. Er werken 26.000 mensen en vorig jaar draaide het een omzet van 26,5 miljard euro.

De rechter schoof die bezwaren aan de kant. De Amerikaanse regering had niet genoeg bewijs aangeleverd om aan te tonen dat concurrentie in het gedrang zou zijn. Hij raadde het ministerie van Justitie zelfs af tegen het besluit in beroep te gaan.

AT&T koopt Time Warner om toegang te krijgen tot diens series, films en andere entertainmentproducties. De provider krijgt door de overname onder meer HBO en Warner Bros. in handen, waardoor het met bijvoorbeeld Game of Thrones en andere eigen producties de concurrentie kan aangaan met Netflix.