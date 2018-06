Profielen ruim 21.000 criminelen missen in dna-databank

De genetische profielen van meer dan 21.000 veroordeelde criminelen ontbreken uit de landelijke dna-databank. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van Nieuwsuur. De profielen moeten volgens de dna-wet wel aanwezig zijn.

Dat niet alleen: het aantal missende profielen is gestegen sinds 2016. Dat jaar werd de achterstand in genetische profielen (toen nog ruim tienduizend) van veroordeelde criminelen aangekaart in de Tweede Kamer. Het ministerie beloofde indertijd beterschap, maar moet nu toch concluderen dat de achterstand verdubbeld is.

Probleem

Veroordeelde misdadigers krijgen vaak pas een oproep om dna af te geven wanneer zij weer thuis zitten. Een groot deel van hen meldt zich hier niet voor. Het is dan aan de politie om die duizenden criminelen zelf op te sporen. Dat is vaak lastig, omdat veel van hen uit zicht verdwijnen en op onbekende adressen verblijven.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt in een schriftelijke reactie dat “uit interne cijfers blijkt [...] dat nu sprake is van een stijging”. De cijfers worden volgens het ministerie momenteel geanalyseerd. Het aantal van ruim 21.000 wordt niet genoemd in de reactie.

‘Honderden onopgeloste zaken’

Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen zegt tegenover Nieuwsuur dat er “een paar honderd zaken” opgelost hadden kunnen worden die nu niet zijn opgelost, als de genetische databank wel compleet was geweest. Hij denkt dat als het systeem niet gewijzigd wordt de achterstand de komende jaren zal blijven oplopen.

Op dit moment bevat de databank meer dan 200.000 dna-profielen. Dat zijn profielen van veroordeelde misdadigers en dna gevonden op een plaats-delict.