Pompeo: Noord-Korea moet in 2,5 jaar stevig ontwapenen

De Verenigde Staten hopen dat Noord-Korea binnen tweeënhalf jaar “grote ontwapening” doorvoert. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag gezegd tijdens een bezoek aan Zuid-Korea. De uitspraken komen een dag na de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore.

Het tijdspad van tweeënhalf jaar komt overeen met het restant van de eerste termijn van president Donald Trump. Pompeo zei “hoopvol” te zijn dat in die tijd ontwapening een feit kan zijn. Ook zei de minister dat er strenge controles komen op de Noord-Koreaanse wapenafbouw.

‘Niet alle afspraken in document gezet’

Met de uitspraken wil Pompeo vermoedelijk sceptici overtuigen dat de Noord-Koreanen werkelijk hun kernwapens gaan inleveren. Dat dit niet in het door Trump en Kim getekende document genoemd wordt, komt volgens de minister doordat niet alles wat onderling is afgesproken “verschenen is in het uiteindelijke document.” Volgens Pompeo wordt er snel weer overlegd tussen de Amerikanen en Noord-Koreanen, om die overige afspraken verder uit te werken.

Op de top spraken de leiders af dat zou worden toegewerkt naar de “complete denuclearisering van het Koreaanse schiereiland”. Er werden echter geen concrete eisen gesteld aan Pyongyang hoe snel dit proces zou moeten verlopen en wat er nu precies van de Noord-Koreanen wordt verwacht. Analisten vrezen dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma niet opgeeft, omdat het in het verleden vaker ‘denuclearisering’ beloofd heeft en dit niet doorvoerde.

Begripsverwarring

Daarnaast hanteert Noord-Korea een heel andere definitie van de term. ‘Denuclearisering van het schiereiland’ betekent in Pyongyang dat de VS hun militairen terugtrekken bij de grens, dat de Amerikanen hun nucleaire ‘paraplu’ voor Japan en Zuid-Korea moeten intrekken en dat pas daarna eventueel de Noord-Koreanen hun kernwapens ook inleveren. Totaal onacceptabel voor Washington, Seoul en Tokio, uiteraard.

Pompeo was in Seoul om Zuid-Koreaanse overheidsfunctionarissen te informeren over de resultaten van de top in Singapore. In Zuid-Korea sprak de minister ook met in het land gestationeerde Amerikaanse militairen.