Persbureau ANP koopt fotobureau Hollandse Hoogte

Persbureau ANP heeft fotobureau Hollandse Hoogte overgenomen, dat meldt het bedrijf woensdagochtend. Wat voor het fotobureau betaald is, wil ANP niet zeggen.

Door de fusie ontstaat een databank van 125 miljoen beelden. ANP gaat zich exclusief richten op de nieuwsfotografie, terwijl Hollandse Hoogte de rest van de markt gaat bedienen. “Inhoudelijk kunnen we elkaar versterken en de positie van fotografen beter bewaken”, aldus Bas van Beek, directeur van Hollandse Hoogte. Van Beek neemt zitting in de directie van ANP en wordt verantwoordelijk voor de nieuwe foto-organisatie.

ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen zegt dat de fotojournalistiek de winnaar is van deze “unieke krachtenbundeling”. Volgens Van Lingen heeft de overname niets te maken met de overname van het persbureau door Talpa van John de Mol. ANP probeerde het fotobureau in 2014 en eind 2017 eerder over te nemen. Talpa Network nam ANP eind maart over.

‘Schaduwzijde’

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, heeft een “dubbel gevoel” bij de overname:

“Aan de ene kant snappen we dat het bedrijfsmatig voor Hollandse Hoogte niet onverstandig is, maar voor de fotojournalisten zelf zit er absoluut een schaduwzijde aan de overname. Zeker in een freelancemarkt die al kwetsbaar is: wat gebeurt er als je onenigheid hebt met die ene opdrachtgever? Als fotograaf is er geen groot alternatief meer waar je heen kan.”

Hollandse Hoogte vertegenwoordigt ruim 500 fotografen en tientallen internationale agentschappen. Het ANP levert naast nieuwsfoto’s ook nieuwsberichten, radionieuws en video aan veel mediabedrijven in Nederland.