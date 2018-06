Opgevoed: Moeten mijn ex en ik gezinsdingen blijven doen?

Moeder: „Hoe zorg je ervoor dat je kinderen met zo min mogelijk pijn door de scheiding komen? Mijn ex en ik zijn anderhalf jaar geleden uit elkaar gegaan, en communiceren vrij slecht. Maar we willen toch graag samen gezinsdingen blijven doen met onze twee dochters van 7 en 11, zoals verjaardagsfeestjes vieren. Omdat er zoveel spanning tussen ons is, hebben we ter voorbereiding op het verjaardagsfeestje van onze oudste onlangs eerst met een kindbehartiger moeten praten, gewoon om daar samen een paar uurtjes zonder al te veel spanning te kunnen zitten. We eten ook af en toe samen. Vaak is het dan ook echt gezellig en vertrouwd met z’n vieren.

„De jongste kreeg laatst na zo’n etentje met ons vieren ineens een woede-aanval. Is het goed om samen gezinsdingen te doen, of is dat juist verwarrend? Haalt het vertrek van een van ons, of de spanning die de kinderen tussen ons voelen, hun wond juist steeds weer open?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.

Apart tijd met kind doorbrengen

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

Liesbeth Groenhuijsen: „Het is voor kinderen van gescheiden ouders troostend als ze weer even de gezamenlijke aandacht van hun ouders kunnen ervaren. Maar als de scheiding nog rauw en vers is, gaat dat met spanning gepaard en zou ik adviseren om dat niet te doen. De kinderen blijven dan last houden van een gevoel van dreiging, het kan ieder moment weer zomaar misgaan. Hoe begrijpelijk ook dat ouders de verjaardagen willen houden als vroeger, juist die dagen worden nu belast met dat gevoel van dreiging. Niet doen dus.

„Beter is het om af te spreken dat beide ouders apart op de verjaardag tijd met het kind kunnen doorbrengen om hem of haar te feliciteren, een cadeautje te geven en taart te eten. Het is even heel pijnlijk en confronterend, maar door die pijn samen te delen komt verwerking op gang. Misschien is er over een jaar al weer wat meer mogelijk.

„Kinderen mogen naast alle ellende ook iets goed overhouden aan een scheiding, namelijk de afwezigheid van spanning in huis. Als ouders daar na de scheiding nog mee doorgaan, hebben de kinderen niks gewonnen.”

Alleen korte ontmoetingen

Tischa Neve is kinderpsycholoog en auteur van Pubers zijn leuk!

Tischa Neve: „Dat ouders op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan is voor kinderen van gescheiden ouders het allerbelangrijkst. En natuurlijk kan het fijn zijn nog dingen samen te doen, maar alleen als er niet te veel lading op zit. Kinderen voelen de spanning, ook als ouders doen of er niks aan de hand is. Ze zien het als ouders op een feestje bozig rondlopen, elkaar negeren, of emotioneel reageren op elkaar. Ze zien het als hun vader of moeder het zwaar heeft met weggaan. Daar help je kinderen niet mee, dat is juist onrustig en pijnlijk voor ze.

„Je kunt aan kinderen uitleggen dat het over een tijdje misschien allemaal weer kan, maar dat het nu even te ingewikkeld is. Dat jullie als ouders nu eerst allebei je plekje weer goed moeten vinden. Beperk de noodzakelijke ontmoetingen tot korte momentjes waarop jullie allebei vriendelijk kunnen zijn.

„De andere kant: als het gezellig is tussen de ouders, loop je kans dat kinderen hopen dat het weer goed komt. Wees duidelijk tegen kinderen: ‘Samenleven lukt ons niet, maar af en toe kunnen we het heel gezellig hebben met z’n allen’.”