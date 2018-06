Onrust in Spanje na coachwissel

Zelden is de voorbereiding op een WK-voetbal zo wreed verstoord als nu bij Spanje. Twee dagen voor het eerste groepsduel met Portugal werd bondscoach Julen Lopetegui (51) ontslagen, nadat nog geen 24 uur daarvoor bekend was geworden dat hij na het toernooi naar Real Madrid zou gaan. Bondsvoorzitter Luis Rubiales zei „geen andere keus te hebben” en riep de Spaanse fans op de selectie van La Roja te ondersteunen. Technisch-directeur Fernando Hierro (50) heeft de leiding over het Spaanse elftal in Rusland overgenomen.

Vrijwel iedereen was volkomen verrast toen Real Madrid op dinsdagmiddag even voor vijf uur via de website van de club de opvolger van Zinedine Zidane bekendmaakte. Vanaf het moment dat de Fransman zijn vertrek aankondigde, speculeerden Spaanse media over tal van opvolgers, maar de naam van Lopetegui viel daarbij nooit. De bondscoach had immers nog maar net zijn contract met twee jaar verlengd. Daarin was een afkoopsom van twee miljoen euro opgenomen – het leek een formaliteit.

Maar de winnaar van de Champions League voelde zich bij de zoektocht naar een nieuwe trainer dusdanig onder druk dat iedere dag wachten er één te veel leek. Met de hulp van de machtige spelersmakelaar Jorge Mendes werd Lopetegui verleid om zo snel mogelijk voor Real te kiezen. De club waarvoor hij ooit één wedstrijd op het hoogste niveau keepte en waar hij het tweede elftal onder zijn hoede had. Lopetegui dacht deze zomer geruisloos van de ene droombaan over te kunnen stappen naar de andere. Dat was naïef.

Bom in Krasnodar

Real-voorzitter Florentino Pérez achtte de belangen van zijn club veel groter dan die van het Spaanse nationale elftal. Bondsvoorzitter Rubiales werd ingelicht over de driejarige overeenkomst die ‘de Koninklijke’ en Lopetegui hadden gesloten en vijf minuten later werd het nieuws via de eigen media verspreid. Dat sloeg wereldwijd in als een bom. Niet in de laatste plaats in Krasnodar, waar de nationale ploeg zich voorbereidde op de wedstrijd van vrijdagavond in Sotsji tegen Europees kampioen Portugal.

Rubiales moest ineens optreden als crisismanager van het Spaanse voetbal. De bondsvoorzitter was in zijn trots gekrenkt. Hij zag af van zijn voornemen om tijdens het FIFA-congres in Moskou zijn stem uit te brengen voor de organisatie van het WK-2026, een dag later gewonnen door de combinatie van de VS, Canada en Mexico. Rubiales had wel iets anders aan zijn hoofd.

De bondsvoorzitter voerde langdurig overleg met Lopetegui, Hierro en de aanvoerders van het nationale elftal. Een groep spelers zou onder leiding van verdediger Sergio Ramos geprobeerd hebben de positie van Lopetegui te verdedigen, maar het besluit van Rubiales stond vast.

Exit Lopetegui. „De Spaanse bond kan niet volledig buiten de onderhandelingen van één van zijn werknemers worden gehouden om pas vijf minuten voordat het nieuws bekend wordt op de hoogte te worden gesteld”, zei Rubiales tijdens een persconferentie in het stadion van FC Krasnodar. „Het is een moeilijke situatie voor iedereen. Maar ik denk dat we hier na loop van tijd uiteindelijk sterker van worden.”

Abrupt einde

Zo kwam er een abrupt einde aan de termijn van bondscoach Lopetegui. De Bask werd twee jaar geleden aangesteld als opvolger van Vicente Del Bosque. Na het mislukte WK van 2014 en de vroege uitschakeling bij het EK van 2016 moest hij het Spaanse elftal van nieuw elan voorzien. Als succesvolle bondscoach van Spaanse jeugdselecties werd Lopetegui gezien als de ideale man die het A-elftal kon verversen. Zonder enige moeite plaatste Spanje zich in een groep met Italië voor het WK. Hij bleef twintig duels ongeslagen en paste jonge spelers in als Isco en Asensio. Toch verliet Lopetegui het WK als verliezer voordat er ook maar één bal was getrapt.

Rubiales kondigde aan verder zo min mogelijk drastische veranderingen te willen doorvoeren. Het was een logisch besluit dat technisch-directeur Hierro werd doorgeschoven naar de bank van Spanje. Als speler maakte Hierro naam als centrale verdediger van Real Madrid en het Spaanse elftal. Als trainer wist hij minder te imponeren. Hierro was in het seizoen 2014/2015 assistent bij Real Madrid, een jaar later hoofdtrainer bij Real Oviedo en werd eind 2017 technisch-directeur van Spanje.

Nooit eerder had een Spaanse trainer een kortere voorbereiding op het WK dan Hierro. Terwijl Lopetegui al op weg was naar huis, leidde de nieuwe bondscoach nog geen 24 uur voor het openingsduel tussen Rusland en Saoedie-Arabië zijn allereerste training. De verwachtingen zijn niet erg hooggespannen. Van een WK-koorts is in Madrid geen sprake.