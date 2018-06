OM wil kopstukken Haarlemse Hells Angels winst afnemen

Het Openbaar Ministerie wil de voormalige chapterpresident van de Haarlemse Hells Angels, Lysander de R. (36), en zijn vermoedelijke secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) hun criminele winsten afnemen. Dat hebben de aanklagers woensdagochtend gezegd in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, meldt persbureau ANP.

De drie motorclubleden staan in er terecht voor een reeks zware misdrijven. Later op de dag worden de strafeisen tegen het drietal uitgesproken. De kopstukken worden verdacht van wapenbezit, afpersing, bedreiging en deelname aan een criminele organisatie. De aanklacht tegen ex-chapterpresident De R. omvat zestien verdenkingen: van brandstichting en geweldpleging tot het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Brandstichting auto burgemeester

De R. zou onder meer in januari 2015 de opdracht hebben gegeven voor het in brand steken van de auto van de toenmalige Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders. Ook zou De R. betrokken zijn bij brandstichting en beschietingen bij sporthal De Weyver in het Noord-Hollandse Hoogwoud. Dit om te voorkomen dat de sporthal een motorshow zou organiseren voor de rivaliserende motorclub Rogues, beweert het OM. De eigenaar van de sporthal zou zijn bedreigd.

De leden van de Haarlemse chapter van de Hells Angels worden ook verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige ruzie met de rivaliserende Mongol-motorclub in april 2016 bij een Van der Valk-hotel in Rotterdam. De Telegraaf schreef eerder dat de Haarlemse chapter “de drijvende kracht achter het geweld” binnen de motorclub is.

Hoge strafeisen

Eind april werden tegen vijf andere leden van de Haarlemse Hells Angels en de vrouw van Lysander de R. hoge celstraffen geëist. Vier leden hoorden vanwege deelname aan een criminele organisatie dertig maanden cel tegen zich eisen in de bunker in Osdorp. Tegen een vijfde lid eiste het OM drie jaar. Hem werd ook verboden wapenbezit ten laste gelegd. Verder moeten de Hells Angels hun clubhuis in Haarlem inleveren, als het aan het OM ligt.

Sylvana P., de vrouw van ex-chapterpresident De R., hoorde 42 maanden tegen zich eisen. Zij zou volgens het OM de spreekbuis van De R. zijn geweest toen hij zijn eerdere celstraf uitzat. Het OM houdt P. verantwoordelijk voor medeplichtigheid aan brandstichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Getuigen angstig

Na twee jaar onderzoek werd de hele Haarlemse chapter van de Hells Angels bij een grootschalige politieactie in januari vorig jaar opgerold. In totaal werden negen mannen werden aangehouden in de leeftijd van 35 tot 64 jaar uit Haarlem, Leiden, Gouda en IJmuiden. Daarbij werd ook de vrouw van Lysander de R. aangehouden. De R., die al vastzat wegens een eerdere veroordeling, werd destijds opnieuw aangehouden in zijn cel.

Het OM beschikt over honderden gigabytes aan geluids- en videomateriaal. Bij het onderzoek nam de recherche meer dan 170 telefoons, tablets en laptops in beslag. Het onderzoek in de gevoelige zaak verliep volgens justitie moeizaam. Vorig jaar zei aanklager Jesse van der Putte dat sommige getuigen uit angst geen verklaring durfden af te leggen.