NRC Onbehaarde Apen #12: Wie zijn de helden van de genrevolutie?

De ontdekking van CRISPR CAS-9 biedt tal van mogelijkheden tot het uitroeien van erfelijke ziektes. Een ware revolutie, die volgens velen in aanmerking komt voor een Nobelprijs.Maar gezien de enorme hoeveelheid wetenschappers die er aan bijdroegen rijst de vraag: wie moet die krijgen?

