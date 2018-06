Noord-Korea: Trump komt naar Noord-Korea, Kim naar VS

Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA heeft bekendgemaakt dat Kim Jong-un de uitnodiging van Donald Trump om naar de Verenigde Staten te komen heeft geaccepteerd. Volgens het persbureau heeft Trump ook een uitnodiging geaccepteerd om naar Noord-Korea te komen. Het Witte Huis heeft hierover nog niets bekendgemaakt.

Volgens het persbureau hebben beide leiders elkaars uitnodiging ‘gretig’ geaccepteerd, maar is het nog niet bekend wanneer de vervolgontmoetingen plaats zullen vinden. Ook meldt het Noord-Koreaanse persbureau dat er gesproken is over een stapsgewijze weg naar vrede, waarbij er van beide kanten actie ondernomen moet worden.

Tijdens een interview met Fox News antwoordde Trump op een vraag over deze vervolgontmoetingen dat hij erin gelooft dat Kim Jong-un naar het Witte Huis zal komen wanneer de tijd daar rijp voor is.

Tijdens de top dinsdag in Singapore zijn geen harde afspraken gemaakt wat betreft de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Enkele uren na de ontmoeting schreef Donald Trump op Twitter dat hij zelf erg tevreden was en dat de wereld een stap terug heeft gedaan van een potentiële nucleaire catastrofe.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018