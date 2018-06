NCTV: Nederland is digitaal kwetsbaar

De digitale weerbaarheid van Nederland staat onder druk. Dat staat in het Cybersecuritybeeld Nederland 2018, een jaarlijks rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit rapport is woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De bevindingen onderstrepen volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) het belang van het in het regeerakkoord opgenomen voornemen om elk jaar 95 miljoen te investeren in cybersecurity.

De dreiging komt volgens de NCTV voornamelijk van andere staten en beroepscriminelen. Staten voeren steeds meer digitale aanvallen uit op andere landen, organisaties of individuen met als belangrijkste doelen spionage, sabotage en beïnvloeding van democratische processen. Ook beroepscriminelen worden digitaal steeds vernuftiger, stelt het rapport. Zij leveren diensten waardoor ook mensen die minder digitaal vaardig zijn cyberaanvallen kunnen uitvoeren.

Nevenschade

De NCTV constateert dat daders vaak het risico van nevenschade niet overzien of zelfs moedwillig accepteren. Bij nevenschade moet bijvoorbeeld worden gedacht aan maatschappelijke onrust of economische schade.

De Nederlandse kwetsbaarheid voor spionage, sabotage en beïnvloeding neemt toe door de afhankelijkheid van (buitenlandse) partijen, stelt het rapport. “Buitenlandse partijen kunnen in specifieke landen wettelijk verplicht worden mee te werken aan het ondersteunen van operaties zoals spionage of voorbereidingen voor sabotage.”

Vergeten updates

Een ander probleem volgens de NCTV is dat Nederlandse organisaties niet genoeg “basismaatregelingen” treffen om het hackers lastig te maken, zoals het updaten van beveiligingssoftware. Meer aandacht voor de digitale veiligheid kan de schade bij incidenten beperken of zelfs voorkomen, stelt het rapport.

Ook zou de “toenemende complexiteit en connectiviteit in het ICT-landschap” en onveilige producten en diensten zoals leveranciersketens bijdragen aan de Nederlandse kwetsbaarheid.