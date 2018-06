In de krant staat een artikel over mensen die hun smartphone niet meer gebruiken. Naar aanleiding hiervan volgt een gesprek aan tafel met onze 14-jarige zoon.

„Hoe zou jij je smartphonegebruik kunnen verminderen?”, vraagt zijn moeder.

Hij hoeft er nauwelijks over na te denken.

„Minder pauzes tijdens het gamen”, zegt hij. En neemt nog een hap.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl