Geen boete na niet halen inburgeringsexamen door wachtlijst

Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen. In uitzonderlijke gevallen is uitstel mogelijk. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) legde de vrouw een boete van 1.250 euro op, vanwege het niet op tijd behalen van het examen. Volgens de vrouw kon haar dat niet worden verweten omdat er een wachtlijst was voor de cursus die zij wilde volgen.

Cursus volgen niet mogelijk

De vrouw kwam in 2012 naar Nederland en kreeg begin 2013 een verblijfsstatus. Zij moest op dat moment beginnen met de inburgeringscursus, maar zij woonde nog in een asielzoekerscentrum. Volgens de vrouw was het volgen van een inburgeringscursus daar niet mogelijk.

Toen ze in november 2013 een huis in Rotterdam kreeg, ging ze op zoek naar een geschikte cursus: een waar ze ook het Latijnse alfabet zou leren, ze kon alleen het cyrillische alfabet. De cursus moest zij zelf vinden en regelen, al sprak zij geen Nederlands. De nieuwe wet inburgering was van kracht (1 januari 2013). Sinds dat moment zijn vluchtelingen verantwoordelijke voor hun eigen inburgering.

Ze vroeg VluchtelingenWerk om advies. Er bleek een wachtlijst bij de school waar VluchtelingenWerk haar naar verwees. Uiteindelijk begon ze op 18 mei 2015 de beoogde cursus en haalde ze in juli 2016 het inburgeringsexamen – waarmee ze de termijn van drie jaar met een paar maanden overschreed.

Andere cursussen

DUO stelde dat er meerdere cursussen in Rotterdam worden gegeven. De vrouw had een ándere cursus kunnen zoeken. Marianne Wiersma, advocaat van de vrouw, bracht daartegen in dat de vrouw niet van die cursussen wist. „Ze sprak geen Nederlands. Dát moest ze juist nog leren. Hoe kan ze dan al die cursussen vinden op een website die in het Nederlands is? Bovendien is onduidelijk of die andere taalscholen de gewenste cursus aanboden.”

De Raad van State gaat in de redenering van de raadsvrouw mee. De boete van 1.250, die verlaagd was naar 875 euro, is van tafel.

De uitspraak gaat specifiek over het overschrijden van het inburgeringstermijn vanwege wachttijd voor Nederlandse les. De kracht van de uitspraak is volgens Wiersma dat de minister in zo’n situatie voortaan moet aantonen dat er alternatief, passend lesaanbod beschikbaar was. Daarnaast blijkt uit de uitspraak volgens haar hoe vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Advocaat Jeremy Bierbach, gespecialiseerd immigratierecht, beaamt dat: „Tussen de regels door uit de Raad van State kritiek op het feit dat inburgeraars aan hun lot worden overgelaten.”