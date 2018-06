Gamebeurs E3 rekent af met neuroses

De E3-beurs in Los Angeles is voor gamemakers de plek om nieuwe spellen aan het grote publiek te presenteren, om hypes te creëren en hints te zaaien. De grote gamebedrijven voegden daar dit jaar nog een taak aan toe: de afrekening met de neuroses en misstappen van het afgelopen jaar.

Niemand deed dat met zo veel verve als Electronic Arts (EA) tijdens zijn persconferentie, die net als alle pr-spektakels op de beurs online was te volgen. EA-ontwikkelaars en topmannen buitelden over elkaar om hun excuses aan te bieden voor de loot box-controverse van 2017. Die draaide om de verkoop van kleine ‘schatkistjes’ met vooraf onbekende inhoud, die volgens fans de winkansen van spelers beïnvloedden. Betalen om te winnen? Dat duldden de fans niet. De kistjes werden snel geschrapt.

Op zijn persconferentie durfde EA dan ook geen nieuw spel meer aan te kondigen zonder de makers even het podium op te sleuren: „Zitten hier loot boxes in?” „Nee, natuurlijk niet!”

Klapper voor de Xbox One

Microsoft, dat kort daarop een persconferentie organiseerde, kampte de afgelopen jaren met haar eigen problemen. Directe concurrent Sony scoorde goed met games voor de eigen spelcomputer PlayStation 4, maar Microsoft wist tot nu toe niet met een echte klapper voor zijn Xbox One op de proppen te komen. Nu hoopt het bedrijf daar verandering in brengen: het kondigde grote nieuwe delen aan in de iconische Xbox-reeksen Halo en Gears of War.

Bovendien kondigde Microsoft de overname van vier kleinere gamebedrijven aan, waaronder het door critici gelauwerde Ninja Theory. Over drie jaar komen de gamegiganten waarschijnlijk met nieuwe spelcomputers: Microsoft wil met deze aankopen laten zien dat het op gamegebied aan een inhaalslag is begonnen.

Hetzelfde leek te gelden voor Nintendo, dat jarenlang kampte met een tekort aan grote titels voor zijn Wii U-console. De persconferentie zat vol met demonstraties van games voor de nieuwe Switch-spelcomputer, zoals de nieuwe Pokémon- en Super Smash Bros.- games, en heruitgaven van het meer volwassen Dark Souls.

Elders maakten oude, soms ronduit bejaarde series plots een comeback. Gameklassieker Resident Evil 2 (1998) krijgt een remake, Beyond Good & Evil (2003) krijgt van Ubisoft een opvolger, en ook de vechtreeks Devil May Cry is na een gefaalde reboot in 2013 weer terug. Bethesda Softworks besloot na jaren van eindeloze heruitgaves van fantasyspel Skyrim opnieuw een vervolg op die game aan te kondigen, maar vond het nog te vroeg om daar een datum aan te verbinden. Voor de lol toonde het bedrijf dit jaar zelfs een Skyrim-uitgave voor Amazons slimme speaker Alexa.

Voelbaar succes

Ook bij Bethesda speelde neuroses de kop op: de uitgever heeft de reputatie vooral op zijn oude series te teren. Met de aankondiging van het nieuwe project Starfield poogt het daar verandering in te brengen, hoewel ook daar geen datum aan te plakken was.

Het succes van schietspel Fortnite, waarin spelers op een eiland met elkaar de strijd aan gaan, was overal voelbaar: veel gamebedrijven stonden te trappelen om een op Fortnite gebaseerde spelmodus aan te kondigen voor hun grootste series.

Ook een andere trend, de zogeheten ‘servicegames’ – spellen die gedurende lange tijd gevoed worden met nieuwe toevoegingen en vaak bedoeld zijn voor meerdere online spelers – was prominent aanwezig. Niet zonder controverse. Fans bleken verdeeld over Fallout 76, waarin enkele tientallen spelers in de Amerikaanse staat West Virginia kunnen bouwen, schieten en elkaar met atoomwapens te lijf gaan. Eerdere games waren altijd bedoeld voor de eenzame solospeler; dit was niet wat men van de serie verwachtte.

De online Bioware-game Anthem werd dit jaar met dezelfde scepcis ontvangen. Bioware staat bekend als uitgever van verhalende games voor solospelers, maar de Bioware-conventies als romances tussen de speler en gamepersonages worden in Anthem de deur uit gezet. Onder luid protest van de fans. De nieuwste Assassin’s Creed, van concurrent Ubisoft, leek daarom bijna met opzet dat stokje op te pakken: Odyssey zal het eerste deel uit de reeks zijn dat juist wél romances heeft.

Meer heldinnen

Ook nieuw voor Assassin’s Creed, dat ditmaal plaatsvindt in het oude Griekenland, is de mogelijkheid om tussen een mannelijk en vrouwelijk personage te kiezen. Het aantal games met heldinnen neemt de afgelopen jaren op E3 heel voorzichtig toe. Dit jaar brachten de gamebedrijven tijdens hun presentaties negen vrouwelijke helden prominent in beeld, met onder andere de nieuwe hoofdpersoon in het traditioneel met testosteron doordrenkte Gears of War en The Last of Us 2, waar de lesbische Ellie het stokje overneemt van haar adoptieve vader.

Dat dat niet helemaal zonder slag of stoot gebeurt, was overigens te merken aan de ophef rond Battlefield V. Die game, die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, raakte in opspraak omdat een vrouwelijke soldaat prominent aanwezig was in alle marketing. Sommige gamers bombardeerden maker Dice met boze berichten omdat ze dat onrealistisch vonden. Maar Dice haalde de schouders op. Vrouwelijke hoofdpersonages horen tegenwoordig gewoon bij het gamelandschap.