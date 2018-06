Fed verhoogt voor tweede keer dit jaar de rente

Voor de tweede keer dit jaar gaat de Federal Reserve het rentepercentage in de Verenigde Staten verhogen. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken kondigde woensdag aan dat het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt gaat stijgen, van tussen de 1,5 en 1,75 procent naar tussen de 1,75 en 2 procent.

De Fed is sinds 2015 bezig met het verhogen van de rente. Tot nu toe steeg het tarief zeven keer. De laatste keer was in maart. Toen deed de nieuwe Fed-baas, Jay Powell, ook al een kwart procentpunt bovenop het tarief.

Het centralebankensysteem reageert op de aantrekkende Amerikaanse economie: de groei zal dit jaar naar verwachting 2,8 procent bedragen, terwijl de werkloosheid op het laagste niveau zit in achttien jaar. De Fed verhoogt de rente zodat bedrijven en burgers minder makkelijk aan krediet kunnen komen. Dat moet ervoor zorgen dat de inflatie niet te hoog oploopt. Die komt nu in de buurt van de 2 procent, het streefpeil dat de Fed hanteert.

Meer stijgingen in aantocht

De rentestijgingen zijn nog niet afgelopen. Eerder voorzag de Fed voor dit jaar in totaal drie rentestappen. Woensdag liet de centrale bank weten dat het er nu waarschijnlijk vier worden. Oftewel: de rente gaat in de loop van het jaar nog twee keer omhoog. In 2019 komen er waarschijnlijk drie rentestappen, in 2020 eentje. Het is de bedoeling dat de rentevoet dan rond de 3,4 procent zit.

In Europa houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente nog altijd op 0 procent. De ECB stelde dat zeer lage tarief begin 2016 in, om de Europese economie een zwengel te geven. Een andere stimuleringsmaatregel die de centrale bank nam, was het opkopen van tientallen miljarden euro’s aan staatsleningen. Aan dat programma lijkt een voorzichtig einde te gaan komen, bleek deze week: het door de ECB gewenste inflatieniveau van vlak onder de 2 procent komt in zicht.