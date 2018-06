Eigenlijk gek als je hibiscus nu pas ontdekt

Hibiscus. Ik herinner me dat de moeder van mijn Duitse vriendje er thee van zette. Robijnrode thee waarvan ik graag een kopje meedronk. Dat was bijna dertig jaar geleden, en ik durf gerust toe te geven dat ik daarna lange tijd niet meer aan hibiscus heb gedacht. Totdat een Braziliaanse vriend me een glas koude, rode limonade in handen duwde. Ik nam een slok en herkende de smaak meteen: friszuur, bloemig, met iets van cranberry’s en misschien ook wel iets van granaatappel.

Het bleek zelfgemaakte hibiscusijsthee te zijn. Maar niet zomaar afgekoelde hibiscusthee. Door de bloemen te combineren met groene thee en gedroogde rozemarijn had Umberto er een heel prettige bite aan gegeven. Ik heb zijn recept in de loop der tijd een beetje naar mijn hand gezet, door verse rozemarijn te gebruiken en door venkelzaad toe te voegen, waardoor je minder (of geen) zoetmiddel nodig hebt. Maar de credits moeten naar hem.

Zet thee van 10 gram gedroogde hibiscus, 2 zakjes groene thee, 1 takje rozemarijn en 2 theelepels venkelzaad en 1,5 liter kokend water. Zoet desgewenst met suiker of honing. Zeef de thee, laat hem afkoelen en serveer met ijs.

Inmiddels heb ik min of meer standaard zo’n kan rode ijsthee in de koelkast staan. Hibiscus is dé smaakmaker in frisdranken, limonades, cocktails en mocktails. Daarom geef ik u ook een recept voor hibiscussiroop, zodat u de komende maanden zelf uw trendy drankjes kunt mixen. Ik heb er roze peperkorrels aan toegevoegd, die, net als de rozemarijn in Umberto’s ijsthee, zorgen voor wat extra ruggengraat. Nu ik erover nadenk lijkt een takje rozemarijn in de siroop, in plaats van de peperkorrels, me ook best een goed plan.

Overigens worden aan hibiscus – er bestaan wel 200 soorten van deze plant; de hibiscus sabdariffa of roselle is de eetbare soort – een trits gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven. Zo bevat het veel vitamine C en antioxidanten, zou het de bloeddruk verlagen, verlichting geven bij maagpijn en kriebelhoest en nog veel meer. Niet zo gek dus dat de bloemen van Azië tot Afrika tot het Midden-Oosten tot Zuid-Amerika worden gebruikt om infusies van te maken, en hier en daar zelfs om er bier van te brouwen. Het is eigenlijk veel gekker dat wij ze nu pas ontdekken.

Hibiscus-roze peper siroop

Voor 400 ml siroop:

40 g gedroogde hibiscusbloemen; 10 g roze peperkorrels; 200 g suiker; sap van 1 citroen.

Doe de hibiscusbloemen, peperkorrels, suiker en 400 ml water in een steelpan en breng aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost. Zet het vuur uit en laat een half uur trekken. Voeg het citroensap toe en zeef de siroop.

Schenk in een brandschone fles. De siroop is minstens een maand houdbaar in de koelkast. Maak er limonade van door hem aan te lengen met bruisend mineraalwater en serveer met ijs en een schijfje citroen.