Duitsland legt Volkswagen boete van 1 miljard op

Justitie in Duitsland heeft Volkswagen een boete van 1 miljard euro opgelegd vanwege gesjoemel met emissiesoftware. Dat stelt de autofabrikant woensdag in een verklaring. Volkswagen gaat niet in hoger beroep tegen de boete.

De autofabrikant voorzag zo’n 11 miljoen dieselauto’s van technologie waarmee uitstoottests misleid werden. Hierdoor leken deze auto’s in het laboratorium veel schoner dan ze bij gebruik waren.

Boetes

Het schandaal kwam in 2015 aan het licht in de Verenigde Staten. Hier legden de autoriteiten Volkswagen al miljarden aan boetes op. Ook in andere landen volgden er fikse boetes en schikkingen, waarmee bij elkaar vele miljarden gemoeid zijn. In Nederland werden 160.000 auto’s teruggeroepen en kreeg Volkswagen een boete van 450.000 euro opgelegd.

Volkswagen stelt dat met het betalen van de boete de Duitse procedure “eindelijk wordt afgerond”. De autofabrikant hoopt dat dit positieve gevolgen zal hebben voor de andere procedures die in Europa tegen Volkswagen worden gevoerd.

Dieselschandaal

Naast Volkswagen wordt ook andere autofabrikanten verweten gesjoemeld te hebben met emissiesoftware bij dieselauto’s. Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, is sinds dinsdag officieel verdacht. De autofabrikant moet van de Duitse wegautoriteit KBA zo snel mogelijk 774.000 dieselauto’s terugroepen, waarvan ruim 200.000 in Duitsland.

Maandag werd bekend dat Justitie in Duitsland ook strafrechtelijk onderzoek doet naar Audi-topman Rupert Stadler. Hij wordt persoonlijk verdacht in de emissiezaak. Audi is een dochterbedrijf van Volkswagen.

Volgens het Europese Milieu Agentschap sterven er in Europa jaarlijks zo’n 75.000 mensen voortijdig aan stikstofoxiden uit de uitlaat van auto’s. Dieselauto’s zijn een belangrijke bron van die stikstofoxiden.