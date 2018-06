Drieduizend mannen extra benaderd voor onderzoek Nicky Verstappen

Justitie gaat drieduizend mannen bellen met het verzoek om DNA af te staan in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen in 1998. Het gaat daarbij om mannen die al eerder voor het onderzoek zijn benaderd, maar die niet meededen aan de afname dit voorjaar.

Ook familieleden van destijds zwervende, inmiddels overleden of naar het buitenland verhuisde mannen, die in 1998 in de buurt verbleven van de Brunssumerheide, vindplaats van Verstappens lichaam, of in zijn woonplaats Heibloem, kunnen een telefoontje krijgen.

Uit analyse van de opkomst van het onlangs gehouden DNA-verwantschapsonderzoek, het grootste ooit in Nederland gehouden, is volgens justitie gebleken dat „nog niet alle familielijnen, van families die in 1998 in het doelgebied woonden, afgedekt zijn”.

Verdwijning

De elfjarige Nicky Verstappen uit het Midden-Limburgse Heibloem ging op 8 augustus 1998 met 36 andere kinderen op kamp met het plaatselijke jeugdwerk op de hei bij het Zuid-Limburgse Brunssum. In de vroege ochtend van zondagochtend 10 augustus verdween hij. De dag erna werd het levenloze lichaam van de jongen ’s avonds gevonden in een dennenbos op dik een kilometer van het kamp. Uitgebreid en herhaald politieonderzoek leverde geen duidelijkheid op over de dood van Verstappen en een eventuele dader.

Voor het verwantschapsonderzoek dit voorjaar werden 21.500 mannen opgeroepen. Het betrof 17.500 mannen in de onmiddellijke nabijheid van de vindplaats van Nicky’s lichaam (Landgraaf, Brunssum, Heerlen) en in zijn woonplaats Heibloem, plus nog eens vierduizend die destijds in die plaatsen woonden maar inmiddels zijn verhuisd, of omdat zij familie zijn van overleden mannen die daar woonden. 14.765 mannen stonden tot nu toe DNA af.

Acht agenten gaan de drieduizend mannen om wie het nu gaat bellen. Deelname aan het onderzoek blijft vrijwillig.

Het onderzoek van de dit jaar afgenomen monsters loopt nog. Eerder vertelde justitie al dat het zes tot twaalf maanden kan duren, voordat ze allemaal zijn bekeken.