Drie arrestaties na geweldreeks Delft

De politie heeft drie personen aangehouden in verband met een onderzoek naar een reeks recente geweldsincidenten in Delft. Dat meldt de politie op Twitter. De aanhoudingen werden verricht in de nacht van dinsdag op woensdag.

De politie wil geen aanvullende informatie geven over de arrestanten, die voorlopig vast blijven zitten. Verder zijn in het kader van het onderzoek twee woningen in de regio doorzocht.

Meer geweld

Eerder deze week werd de binnenstad van Delft voor de derde keer in vijf weken opgeschrikt door geweld, onder meer met vuurwapens. Een sieradenwinkel en een horecazaak werden ‘s nachts beschoten, waarop burgemeester Marja van Bijsterveldt (CDA) besloot beide zaken tijdelijk te sluiten. Dit om de “rust herstellen” en politie en justitie inzicht geven in de situatie.

Vorige maand werden ook twee zaken beschoten: een coffeeshop en een zonnestudio. Enkele weken erna ontplofte een paar straten verderop een handgranaat, waarbij een passant lichte verwondingen opliep. Hoewel er in Delft hevig gespeculeerd wordt de acties, weet de politie nog niet of de incidenten verband houden met elkaar, wie de daders zijn en wat hun motivaties zijn.