DNB: Bij tien miljoen pensioenen dreigt korting

Ongeveer 10,1 miljoen pensioenen van werkenden en gepensioneerden lopen nog het risico om over twee à drie jaar gekort te worden. Dat is ruim 60 procent van alle pensioenen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de pensioenfondsen.

Pensioenfondsen moeten korten als hun financiële positie vijf jaar op rij slechter is dan de ondergrens die de overheid heeft vastgesteld. Er wordt daarvoor gekeken naar hun dekkingsgraad: de verhouding tussen het eigen vermogen en de toekomstig uit te betalen pensioenen.

De ondergrens is een dekkingsgraad van 104 procent. De fondsen waar korting dreigt zitten daar al twee of drie jaar onder. Als dat in 2020 of 2021 nog steeds zo is, moeten zij dus korten.

Onder meer de vier grootste fondsen zitten nog in de gevarenzone. Dat zijn ABP (ambtenaren en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME en PMT (metaal).

Wel zag DNB dat de financiële positie van alle fondsen, óók die in de gevarenzone, vorig jaar verbeterd is. Dat kwam vooral door goede beleggingsresultaten en de gestegen rente.

Dankzij die goede resultaten, wordt het dreigende kortingsbedrag bij de fondsen steeds lager. Als het herstel zich in hetzelfde tempo als vorig jaar doorzet, zullen de meeste fondsen de kortingsdreiging zelfs op tijd kunnen afwenden.

Sinds de economische crisis van 2007 is positie van pensioenfondsen sterk verslechterd. Daardoor zijn de pensioenen van de meesten minder waard geworden, doordat ze sindsdien niet of amper verhoogd zijn om te compenseren voor inflatie. Gemiddeld zijn de pensioenen sinds 2007 zo’n 2 procent verhoogd. De inflatie was in die periode zo’n 15 procent.

Ook dit jaar zullen de meeste pensioenen niet verhoogd worden. Fondsen mogen de pensioenen pas volledig laten meestijgen met de inflatie als hun dekkingsgraad ongeveer 122 procent is. Volgens DNB voldoen slechts 25 van de 205 fondsen aan die eis – zij beheren 2,5 procent van de pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft ook gekeken wat die 25 goed presterende fondsen onderscheidt van de anderen. Zij blijken hun pensioengeld relatief veilig te hebben belegd: minder in aandelen, meer in obligaties. Ook hadden ze zich goed verzekerd tegen het risico op een dalende rente.