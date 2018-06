Belofte Trump zaait verwarring in Pentagon en Congres

De belofte van president Trump de „oorlogsspelen” – de jaarlijkse militaire oefeningen van de VS en bondgenoten in Zuid-Korea – te staken, was niet alleen een majeure concessie aan de Noord-Koreanen. Hij was naar alle waarschijnlijkheid ook niet afgestemd met de Amerikaanse regering en het Pentagon.

Dat blijkt uit de verwarring die dinsdag na de top in Singapore in Washington ontstond over de belofte van Trump de „provocatieve”, „ongepaste” en „kostbare” oefeningen te staken, en zijn suggestie Amerikaanse troepen op den duur terug te trekken uit Zuid-Korea.

Het commando van de in Zuid-Korea gelegerde militairen, druk met de voorbereidingen van de oefening in het najaar, wist klaarblijkelijk van niets. Luitenant-kolonel Jennifer Lovett, woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea, schreef in een e-mail aan The Washington Post dat geen „nadere instructies” waren ontvangen voor het uitvoeren of staken van militaire oefeningen: „Wij gaan door met de uitvoering van onze huidige taak totdat we nieuwe richtlijnen van Defensie ontvangen.”

Een woordvoerder van het Pentagon zei: „We zullen nieuwe informatie delen als die beschikbaar komt.”

Verwarring

Tot in de hoogste regionen van de Amerikaanse regering bestond verwarring over wat Trump nu precies had gezegd. Hij belde dinsdag vanuit Air Force One in bij een besloten lunch van senatoren, waarbij ook vicepresident Mike Pence aanzat. Naderhand twitterde Cory Gardner, senator uit Colorado, dat Pence „heel duidelijk” had gezegd dat de oefeningen toch doorgaan. Dit werd door Pences woordvoerder tegengesproken. Volgens haar zouden reguliere trainingen wel doorgaan, maar de grote jaarlijkse oefening niet.

Republikeinen in het Congres, die zich ten tijde van president Obama mordicus tegen onderhandelingen met Iran en Cuba keerden, reageerden met enige reserve op de door Trump zelf als ‘historisch’ bestempelde top. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, viel over het ontbreken van de door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beloofde „complete, controleerbare en onomkeerbare” denuclearisering van Noord-Korea in de gezamenlijke slotverklaring van Trump en Kim. „We moeten niet vergeten dat we zaken doen met een wreed regime met een lange geschiedenis van bedrog.” Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, noemde de top een historische eerste stap, maar benadrukte dat alles afhangt van de vraag of Noord-Korea zijn beloftes nakomt. Trump-gezinde Republikeinen in het Congres waren positiever. Tom Cotton, senator voor Arkansas, noemde de beelden van de breed lachende Trump en Kim „geen fraai gezicht, maar het is nu eenmaal deel van het werk om Amerikanen te beschermen.”

Noord-Korea vormt niet langer een nucleaire dreiging President Donald Trump

Wellicht met het oogmerk verdere scepsis de kop in te drukken stuurde Trump woensdag na terugkeer een serie tweets de wereld in waarin hij zijn eigen succes nogmaals de hoogte in stak. „Noord-Korea vormt niet langer een nucleaire dreiging” aldus Trump. En „We sparen een fortuin uit door die war games niet langer meer te doen. Zolang we maar in goed vertrouwen onderhandelen, wat beide partijen doen!”

De Democraten lieten zich afkeurend uit over het gebrek aan concrete beloftes, een tijdpad en een verdere strategie voor denuclearisering. Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, noemde de top een verbetering ten opzichte van het „gescheld en wapengekletter” eerder dit jaar. Maar „het is essentieel dat we nog actie krijgen, niet alleen maar foto-momenten.” Senator Robert Menendez, de hoogste Democraat in de Senaatscommisie voor Buitenlandse Zaken, noemde de verklaring de „zwakste die ik ooit gezien heb” na gesprekken tussen VS en Noord-Korea.

Democraten en progressieve media lieten niet na te wijzen op de woedende reacties van Republikeinen toen president Obama onderhandelingen opende met Iran. Deze onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een gedetailleerd, concreet en multilateraal akkoord over denuclearisering waaruit Trump zich onlangs terugtrok.

