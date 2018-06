Adyen: een geldmachine, geen banenmachine

Kampioen volautomatische processen

Per eind vorig jaar had Adyen, omgerekend naar voltijdbanen, 668 werknemers, waarvan 396 in Nederland. Per 31 maart had Adyen 719 voltijdbanen, blijkt uit het prospectus.

Adyen is een echte multinational: hoofdkantoor in Amsterdam en vestigingen in nog dertien landen. Van de inkomsten van meer dan 1 miljard euro kwam vorig jaar 60 procent uit Europa en een kwart uit Noord-Amerika. Het hoofdkantoor betekent: hoogwaardige banen in IT en commercie in de regio Amsterdam. Om de hoofdkantoren heen is er werk in de dienstverlening: van accountants tot taxichauffeurs. Sommige met goede, andere met slechtere arbeidsvoorwaarden.

Maar een banenmachine? Nee. Vergelijk het met andere waardevolle financiële of technologiebedrijven. Die 396 voltijdbanen in Nederland komen overeen met ruim 2 procent van het aantal werknemers van ABN Amro in Nederland, 3 procent van ING in Nederland en ruim 5 procent van de vaste banen bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven.

Het geringe aantal werknemers is de aard van het bedrijf: kampioen volautomatische processen. Bij lezing van het prospectus wordt ook duidelijk dat Adyen nauwelijks kapitaalinvesteringen doet. Vorig jaar ging het om 12,5 miljoen euro, hoofdzakelijk investeringen in servercapaciteit. Geen fabriekscomplexen, geen onderzoekscentra en bijbehorende werkgelegenheid.

Dit is de economie waarin een bedrijf kennis en handelsmerken wil bezitten, geen stenen en spullen. Het bedrijf húúrt al zijn kantoren. En het huurt ook z’n zes datacentra, waarvan twee in Nederland. Vier andere datacentra die Adyen ook gaat huren, worden nog gebouwd.