Zes vragen over de rechtszaak tegen de moeder van Sharleyne

Wat is er bekend over de dood van Sharleyne?

Een bewoner van de flat De Arend in Hoogeveen hoort in de nacht van 7 op 8 juni 2015 een klap. Als hij uit zijn raam kijkt, ziet hij beneden een meisje in een pyjama liggen. Het is Sharleyne, die met haar knuffel nog in de hand van de flat is gevallen. De man belt 112, maar voor het meisje is het al te laat.

Bij de ballustrade op de tiende verdieping, waar Sharleyne woonde, zien buren een vrouw over de reling naar beneden kijken. Een buurman vertelt dat het Heleen J. is, de moeder van Sharleyne. Nadat ze haar dochter heeft zien liggen, loopt J. haar appartement weer in. Vervolgens rent ze terug naar buiten, richting haar auto, om sigaretten te halen. Agenten treffen J. aan bij het voertuig. Ze ruikt naar alcohol, en blijkt circa zeven glazen te hebben gedronken. J. wordt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij Sharleynes dood.