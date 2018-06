Wat wordt vandaag het verbale tikje van Arib?

Goedemorgen! Rutte zou Zijlstra naar Washington willen sturen. Nog een vroegtijdig vertrekker neemt vandaag afscheid van de Kamer. En het laatste referendum ligt achter ons.

GELOPEN RACE: “We tried, we failed.” De initiatiefnemers voor een donorreferendum geven er officieel de brui aan. Nog niet eens de helft van de benodigde handtekeningen zijn binnen. Daardoor kunnen Pia Dijkstra en haar D66 opgelucht ademhalen. Het bleek een wijze zet van de Eerste Kamer om geen race tussen de handtekeningenactie en de afschaffing van het instrument te laten ontstaan. Dat had méér media-aandacht opgeleverd. Overigens nam GeenStijl de Eerste Kamer dat niet-blokkeren van hun plan eerder nog kwalijk. Het blog geeft dit keer niemand de schuld, maar wil het bijna ter ziele referendum nog wel even steunen: “Als het ons – met alle media-aandacht – zelfs niet lukt, waarom is de politiek dan zo vreselijk bang voor dit middel?”

VERBALE TIKJES: Vandaag neemt Liesbeth van Tongeren afscheid om wethouder in Den Haag te worden. Met deze GroenLinkser erbij zijn nu negen Tweede Kamerleden ingewisseld. Ze stappen vaak op vanwege een misstap of het wethoudersschap. Kamervoorzitter Khadija Arib uit standaard haar ongenoegen tegen vrijwillig vertrekkende Kamerleden. Pieter Duisenberg hoorde in zijn afscheidswoord dat zijn “partij en kiezers” meer van hem hadden verwacht. Sharon Dijksma liet “kiezers een beetje in de steek”, bij Linda Voortman zei Arib dat ze “niet gelukkig” was met vertrekkende Kamerleden. Bij privéredenen, zoals bij GroenLinkser Rik Grashoff of SGP’er Elbert Dijkgraaf, is de voorzitter milder.

CARROUSEL: Halbe Zijlstra zou in de race zijn om Nederlands bewindvoerder te worden van de Wereldbank. Dat meldt het AD. Premier Rutte zou de mede-architect van zijn derde kabinet daarvoor naar voren willen schuiven. Het plan stuit volgens de krant op weerstand van collega’s, zoals van CDA-minister Wopke Hoekstra. Het zou Zijlstra ontbreken aan genoeg financiële kennis en er is nog de vertrouwenskwestie na het datsjatrauma. De vervanger van Zijlstra, Stef Blok, is intussen met minister Carola Schouten en staatssecretaris Raymond Knops in Estland, om wat te leren van de vergevorderde digitale vaardigheden daar.

INTERNE ZAKEN: Het is een heerlijk jaarlijks kijkje-in-de-keuken. Maandag was het debat over het wel en wee van de Tweede Kamer zelf. Kamerleden toonden vooral hun ongenoegen over naar de media gelekte kabinetsplannen. Voorzitter Arib gaat met de verantwoordelijke bewindslieden in gesprek. Ook kondigde ze aan dat ethische hackers betaald mogen gaan schieten op de beveiliging van de Tweede Kamer. In dit debat was geen onderwerp te klein. D66 maakt zich zorgen over humus en ander beleg in kuipjes: geven ze geen slecht voorbeeld met al dat plastic in het Tweede Kamerrestaurant? De Partij voor de Dieren wil meer opties voor veganisten en wil weten of het - omstreden - kangoeroevlees weleens op het menu staat (antwoord: nee).

Interne zaken II: Het debat leidde tot een confrontatie tussen Kamervoorzitter Arib en Selçuk Öztürk. Het Denk-Kamerlid vroeg waarom zij ’s nachts collega’s met haar dienstauto laat meerijden naar Amsterdam en wilde een rittenoverzicht. Hij noemde PVV’er Martin Bosma. Arib bevestigde dat ze na lange debatavonden Amsterdamse collega’s soms laat meerijden. Ze onthulde dat Öztürk, zijn collega Tunahan Kuzu en een Denk-medewerker na een laat Kamerdebat foto’s probeerden te maken van haar en Bosma. Het moet klaar zijn met die “vuilspuiterij”, zei de voorzitter.

WAT WIJ VOLGEN: De Eerste Kamer praat vanavond over het boerkaverbod. In de politiek komt het onderwerp al dertien jaar regelmatig langs. Dit voorstel houdt in dat gezichtsbedekkende kleding – dus ook de bivakmuts – verboden worden bij de overheid, in het onderwijs, in de zorg en in het openbaar vervoer. De wet lijkt het te gaan halen met steun van in elk geval VVD, CDA, PVV, SGP en 50Plus en mogelijk de SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. De partij van de verantwoordelijk minister – D66 van Kajsa Ollongren – stemt waarschijnlijk tegen.

“Politieke overmoed is linke soep – vraag Diederik Samsom maar (en Spekman). Maar politiek zonder moed kan ontstellend armoedig zijn”

Dat schrijft columnist Tom-Jan Meeus over de beslissing van de VVD en het CDA om geen vuurwerk te verbieden, ondanks waarschuwingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De coalitiepartijen vrezen volgens hem een emotionele discussie à la Zwarte Piet.