Familie Anne Faber: waarheid nog niet op tafel

De volledige waarheid over de dood van Anne Faber is nog niet op tafel. Dat stelt Ruth Jager, de advocaat van de familie van Faber, dinsdagochtend tijdens haar pleidooi. Volgens Jager houdt Michael P. opzettelijk details achter, onder meer over de sieraden die Faber op de dag van haar verdwijning droeg.

Ook stelt Jager dat P. heeft gelogen over het geweld dat hij Faber aandeed. Maandag zei P. dat hij Faber maar eenmaal heeft geslagen. Volgens Jager is dit “aantoonbaar onjuist”, omdat er in totaal 46 bloeduitstortingen op het lichaam van Faber zijn gevonden. Deze zijn volgens onderzoek toegebracht toen Faber nog leefde. Jager denkt bovendien dat P. de moord gepland had. P. ontkende dit maandag ten stelligste.

De ouders en het broertje van Faber hebben aanspraak gemaakt op schokschade van 40.000 euro per persoon. Volgens Jager hebben zij ernstig en mogelijk blijvend psychisch letsel opgelopen. Ze herbeleven de pijn en angst overdag en ‘s nachts.

Ouders bang en verscheurd

Voor het pleidooi van advocate Ruth Jager, legden de ouders van Faber slachtofferverklaringen af. De moeder van Faber zei onder meer dat “de volledige waarheid” nog niet boven water is. Volgens haar is haar dochter “in elk scenario alleen gestorven en heeft ze ondraaglijk geleden”. Ze vertelde dat ze bang is om alleen te fietsen, net als vrouwen om haar heen.

De vader van Faber zegt “verscheurd” te zijn door wat er met zijn dochter is gebeurd. Hij benadrukte dinsdagochtend nogmaals dat het rechtssysteem in zijn ogen heeft gefaald. Faber zegt het lastig te vinden nu wel vertrouwen in de rechtbank uit te spreken.

Michael P. was niet aanwezig tijdens de verklaringen van de ouders van Faber, op verzoek van de familie. Hij luisterde vanuit een andere ruimte mee. Na de verklaringen zei hij dat hij “zijn best heeft gedaan om duidelijkheid te verschaffen voor de ouders”. Ook betuigde hij spijt.

Dinsdag is de tweede dag van de rechtszaak tegen Michael P. De 28-jarige man wordt verdacht van de moord en verkrachting van Anne Faber, die vorig jaar na een fietstocht verdween.

P. heeft tijdens de eerste dag van het proces bekend schuldig te zijn aan de ontvoering, verkrachting en doding van Faber. Tijdens zijn verhoor vertelde hij zijn versie van wat er is gebeurd op 29 september 2017. Volgens P. was de moord niet gepland. Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat bewijs dit tegenspreekt.

Later op dinsdag zal het OM met een strafeis komen. Maandag adviseerden deskundigen in de rechtszaal tbs en dwangverpleging, als bewezen kan worden dat het misdrijf niet impulsief was.

NRC-verslaggever Kim Bos is aanwezig in de rechtszaak. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

