Veerponten in de Maas stil door stakingen

Vijf veerponten in de Maas liggen sinds dinsdag 00.00 uur stil door stakingen. De 24 schippers die de ponten bedienen voeren actie voor meer loon en een betere cao. Volgens FNV-bestuurder Cees Bos worden minstens 3.500 mensen geraakt door de stakingen.

Het gaat om de veerverbindingen tussen Maren-Kessel en Halem, Lith en Alphen, Oijen en Alphen, Oss en Maasbommel en Megen en Appeltern. Deze liggen zeker vierentwintig uur plat. Scholieren worden gespaard, zij mochten dinsdagochtend de ponten Maasbommel-Oss en Alphen-Oijen tweemaal bevaren. Ook na schooltijd gaan deze drie keer over, om 15.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur.

De schippers willen een structurele loonsverhoging van 110 euro per maand. Ook eisen zij een zogenoemde “vitaliteitsregeling” voor de schippers. Volgens Bos houdt dit in dat de vervoerders de laatste twee jaar van hun carrière 20 procent minder gaan werken, voor 10 procent minder loon. Dit zou nodig zijn omdat het werk fysiek zwaar is.

Vakbond FNV heeft ook stakingen voor aankomend weekend afgekondigd. Dan willen de schippers hun werk twee dagen lang neerleggen. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe gesprekken met de werkgevers beginnen.

Een groep havenwerkers uit Rotterdam staakt uit solidariteit en brengt dinsdag een bezoek aan de stakende schippers, schrijft FNV.

Stakingen streekvervoer

Ook in het streekvervoer speelt al maanden een conflict tussen de vakbonden en de werkgevers. Daar zijn sinds begin dit jaar stakingen uit onvrede over hoge werkdruk. Maandag zegden de werkgevers in het openbaar vervoer iedere 2,5 uur een plaspauze van vijf minuten toe. De vakbonden namen geen genoegen met de voorgestelde oplossing per vervoersbedrijf en eisten een centrale afspraak die opgenomen wordt in de cao, schrijft persbureau ANP.

De estafettestakingen - waarbij afwisselende in bepaalde regio’s gestaakt wordt - gaan dus door. Dinsdag rijden er geen streekbussen van Connexxion in de regio Haaglanden. Het gaat onder meer om de buslijnen vanuit Den Haag naar Leiden, Alphen aan de Rijn en Krimpen aan den Ijssel. Donderdag rijden er geen streekbussen in de kop van Noord-Holland en in Flevoland, schrijft FNV. Het streekvervoer van Connexxion, EBS en Keolis in de regio’s Zaandam en Almere zal niet rijden.

Er werken zo’n 12.000 mensen onder de cao streekvervoer.