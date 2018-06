Historische top Trump-Kim schrijft nog geen geschiedenis

Het was er allemaal. De eerste handdruk. De ontspannen wandeling voor de camera’s. Mannelijke schouderklopjes over en weer én, tot slot, een gezamenlijke verklaring. Het topoverleg tussen Kim Jong-un en Donald Trump in Singapore had alle uiterlijke kenmerken van een geslaagde ontmoeting.

Nieuwszenders in de hele wereld hadden het urenlang nergens anders over. De Noord-Koreaanse kranten toonden hoe de Geweldige Leider met alle egards was ontvangen in Singapore. Op de persconferentie na afloop was Trump ontspannen en tevreden.

De ontmoeting was ook historisch - in elk geval in de smalle betekenis van het woord. Het was de eerste ontmoeting tussen een leider van Noord-Korea en een zittende Amerikaanse president. Dat is uiteraard pure winst vergeleken met de gespannen verhouding van een half jaar geleden toen Noord-Korea met kernproeven en rakettesten van zich deed spreken en Trump ‘Rocket Man’ dreigde met „totale vernietiging”.

Of de ontmoeting ook geschiedenis zal schrijven, moet nu blijken. Het akkoord dat de twee tekenden is een begin – niet meer, maar ook niet minder. Er liggen vier intentieverklaringen, zonder concrete afspraken. Beide staten zullen streven naar nieuwe bilaterale betrekkingen, samenwerken aan een duurzame en stabiele vredesorde op het Koreaanse Schiereiland en de stoffelijke resten van krijgsgevangen zullen geborgen en gerepatrieerd worden.

Over het belangrijkste punt, de kernwapens, beloofde Noord-Korea „volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse Schiereiland”. Het is een vage, dubbelzinnige frase, die alleen waarde krijgt als Noord-Korea de daad bij het woord voegt. Kims voorgangers hebben een slechte reputatie op dat punt: zij deden beloften, haalden concessies binnen en hielden zich vervolgens niet aan de afspraak.

Trump is er stellig van overtuigd dat het deze keer anders zal gaan. Hij stoelt dat vertrouwen op maatregelen die Kim al heeft genomen, zoals de vernietiging van een test site voor kernwapens en de vrijlating van drie Amerikanen. Bovendien heeft Kim in Singapore beloofd een test site voor raketmotoren te sluiten.

Daarnaast denkt Trump dat hij Kim ervan overtuigd heeft dat de Noord-Koreaanse toekomst zeer rooskleurig kán zijn. Als vastgoedmakelaar had hij Kim voorgehouden hoe geweldig de locatie van Noord-Korea eigenlijk is, ingeklemd tussen Zuid-Korea en China. Trump verkocht Kim als het ware een betere versie van zijn eigen land.

Bovenal denkt Trump en dat hij eenvoudigweg beter is dan zijn voorgangers. Op de vraag waarom hij dacht dat het nu wel een succes zal zijn, antwoordde hij onder meer: omdat er nu een andere president is.

Trump deed drie concessies. In de aanloop naar de top zag hij af van de instelling van extra-sancties en gedurende de komende onderhandelingen zullen de VS en Zuid-Korea hun militaire oefeningen opschorten. De bestaande sancties blijven van kracht en de Amerikaanse soldaten blijven voorlopig in Zuid-Korea. De top zélf was ook een tegemoetkoming, want een lang gekoesterde wens van Noord-Korea.

Trump heeft de unieke kans op toenadering gegrepen. Nu begint een lang en gecompliceerd onderhandelingsproces. Het potentieel is enorm. Voor de Koreanen, voor de regio, voor de veiligheid in de wereld. Het is te hopen dat Trump evenveel doorzettingsvermogen toont als bravoure.

