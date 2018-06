Watermeloensalade

We beginnen deze week met een supermakkelijke salade met watermeloenen die er gelukkig weer volop zijn. Als het warm is, is weinig zo bevredigend en verfrissend als meloen. De olijvendressing geeft het geheel een hartige bite.

Als u geen tijd heeft, kunt u de avocado ook zo gebruiken zonder die te grillen. Veganisten kunnen de feta achterwege laten.

Mix voor de dressing alle ingrediënten grof in een keukenmachine of krachtige blender en breng op smaak met zout en peper. Zet een grillpan op halfhoog vuur, leg de parten avocado erin en rooster ze anderhalve minuut aan elke kant tot ze grillstrepen hebben.

Doe de tomaten en watermeloen in een grote schaal en verdeel de feta en de gegrilde avocadoparten erover. Sprenkel de helft van de dressing over de salade en geef de rest van de dressing apart erbij.