Tesla ontslaat 3.600 werknemers om winstgevend te worden

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat één op de tien werknemers op straat zetten - bij elkaar zo’n 3.600 man. Dat is nodig om het bedrijf winstgevend te maken, liet directeur Elon Musk dinsdag weten op Twitter.

Vertragingen in de productie van Tesla’s zorgenkindje, de Model 3, leidden ertoe dat het concern de afgelopen maanden recordverliezen leed. In het eerste kwartaal van dit jaar verloor de Amerikaanse autobouwer bijna 600 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. In zijn 15-jarig bestaan heeft Tesla überhaupt nog nooit winst gemaakt.

“Om de kosten terug te dringen en winstgevend te worden, hebben we het moeilijke besluit genomen om ongeveer 9 procent van onze collega’s te ontslaan”, schrijft Musk in een interne e-mail. Die publiceerde hij dinsdag op Twitter, nadat het schrijven was gelekt naar de media. De meest recente cijfers over Tesla’s personeelsbestand stammen uit december. Toen had het bedrijf ruim 37.000 mensen in dienst.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 juni 2018

Volgens Musk is een reorganisatie bij Tesla ook om een andere reden onvermijdelijk. Het concern is de afgelopen jaren “heel snel gegroeid en veranderd”, aldus de oprichter. “Sommige banen, die in het verleden nuttig waren, zijn daardoor inmiddels lastig te handhaven.”

Eind vorig jaar daalde de beurskoers van Tesla behoorlijk. Hoe kon dat? Lees ook: Tesla verspeelt zijn voorsprong

De ontslagen vallen vooral onder medewerkers op kantoor, en niet onder personeel in de Tesla-fabrieken. Daardoor zal de problematische productie van de Model 3 niet nog eens extra worden gehinderd, zegt Musk.