Ruzie in Duits kabinet over vluchtelingenbeleid

Binnen het Duitse kabinet heeft een hoogoplopend meningsverschil over het vluchtelingenbeleid tot een machtsstrijd geleid tussen bondskanselier Angela Merkel (CDU) en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). De kwestie zet grote druk op de coalitie, waartoe ook de sociaaldemocratische SPD hoort.

Seehofer wil dat asielzoekers zonder papieren aan de Duitse grens kunnen worden tegengehouden en teruggestuurd, wat volgens Duits recht kan. Merkel is daar tegen, omdat het volgens haar in strijd is met de Europese regels en Europees recht voor nationaal recht gaat.

Jarenlang heeft Seehofer de bondskanselier bittere verwijten gemaakt over haar vluchtelingenbeleid, ook al zijn CDU en de Beierse zusterpartij CSU coalitiepartners en vormen ze in de bondsdag zelfs een gezamenlijke fractie. Enkele maanden voor de bondsdagverkiezingen van september besloten Merkel en Seehofer hun meningsverschillen toe te dekken – om de kiezers niet ruziënd tegemoet te hoeven treden. Maar nu is de onenigheid weer helemaal terug.

Masterplan voor asielbeleid

Seehofer zou deze dinsdag zijn lang aangekondigde ‘Masterplan’ voor een nieuw asielbeleid presenteren. Een belangrijk moment voor hem, want in oktober zijn er deelstaatverkiezingen in Beieren en de CSU wil graag laten zien dat het zorgt voor een strenger vluchtelingenbeleid.

Maar omdat Merkel weigerde akkoord te gaan met delen van het plan, zag Seehofer zich gedwongen de presentatie maandag uit te stellen. Geërgerd zou hij tijdens een partijbijeenkomst hebben gezegd dat hij het vertikt naar buiten te treden met „een half plan met laffe compromissen”.

Hoe slecht de verhoudingen zijn, blijkt ook uit het feit dat Seehofer weigert deze woensdag deel te nemen aan een bijeenkomst over integratie, die Merkel ieder jaar in de kanselarij organiseert. Tot nu toe hebben ministers van Binnenlandse Zaken daar altijd wel aan deelgenomen.

‘Belediging voor vrijwilligers’

Niet alleen sprak de gezant van de regering voor integratie, Annette Widmann-Mauz (CDU), haar teleurstelling uit over het wegblijven van Seehofer, de leider van de Groenen noemde het „een belediging voor alle vrijwilligers, lokale politici en leraren” die zich dagelijks inzetten om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

Al sinds de zomer van 2015 ziet Duitsland ervan af asielzoekers aan de Duitse grens terug te sturen. Seehofer wil mensen terugsturen, als ze met hun vingerafdrukken in de Europese databank Eurodac geregistreerd staan en al in een ander land als asielzoeker zijn aangemeld. Daarin wordt hij gesteund door de CSU.