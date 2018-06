Rotterdamse groothandel verdacht van export aceton naar Syrië

Het Openbaar Ministerie verdenkt een groothandel uit Rotterdam ervan dat die zonder vergunning een grote hoeveelheid aceton heeft geleverd aan Syrië. Om welk bedrijf het gaat, is niet duidelijk. Evenmin is nog onbekend of de levering ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De stof kan gebruikt worden voor de productie van chemische wapens.

Het OM viel op 18 april van dit jaar bij het bedrijf binnen na een tip van de Belgische douane dat er 200.000 liter aceton zou zijn geleverd aan Syrië. Dat gebeurde via een omweg, namelijk via een haven in Rusland. Twee jaar geleden al dook de naam van het bedrijf op in een strafrechtelijk onderzoek. Ook toen zou de groothandel zonder vergunning naar Syrië hebben geëxporteerd, maar dan via de haven van Antwerpen. Het OM zegt het bedrijf te willen vervolgen.

In België zijn er verdenkingen tegenover drie andere bedrijven die ook dergelijke leveringen zouden hebben gedaan, zo onthulde weekblad Knack half april. De bedrijven zelf verklaarden dat de stoffen in Syrië gebruikt worden voor de productie van onder meer cosmetica en ruitenvloeistof.

Lijst met verboden stoffen

De raad van de Europese Unie, waarin de regeringsleiders van de 28 lidstaten zijn vertegenwoordigd, heeft een lijst met goederen en stoffen opgesteld die niet zonder vergunning naar Syrië vervoerd mogen worden. De sancties zijn eerder ingesteld vanwege “de brute schending van mensenrechten door het Syrische regime”. Door zonder vergunning toch te exporteren worden deze sancties ondermijnd.