Quebec investeert 65 miljoen in staalsector na heffingen

De Canadese provincie Quebec gaat honderd miljoen Canadese dollar (ruim 65 miljoen euro) investeren in een noodfonds om bedrijven te redden na de invoer van de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. Dat heeft de regionale minister van Financiën maandag bekendgemaakt. Het fonds keert geld uit aan bedrijven die direct geraakt zijn door de heffingen, zoals producenten van de metalen.

Volgens minister Dominique Anglade hebben verschillende klanten van staal- en aluminiumbedrijven gezegd dat zij niet wilden opdraaien voor de bijkomende kosten. Er zouden zelfs al contracten ontbonden zijn en enkele bedrijven hebben volgens Anglade een deel van de productie moeten staken.

Anglade meldde op Twitter dat de maatregel is genomen om de medewerkers van de bedrijven en hun families te helpen. In de sector werken zo’n dertigduizend Quebecers.

Dollar for dollar

Eind mei kondigde de Amerikaanse regering importheffingen op staal en aluminium aan. De Europese lidstaten, Canada en Mexico moeten voortaan een tarief van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium betalen.

Canada reageerde ontsteld op de aankondiging van zijn buurland. President Trudeau maakte vrijwel meteen bekend zogenoemde dollar for dollar-heffingen in te voeren, waardoor de VS voor invoer dezelfde heffingen moeten gaan betalen. Volgens hem is het besluit van de regering-Trump in strijd met vrijhandelsverdrag NAFTA.

Afgelopen weekend ontmoetten Trudeau en de Amerikaanse president Trump elkaar in Quebec tijdens de G7. Hier herhaalde Trudeau dat hij zijn tegenmaatregelen niet intrekt. “Canadezen zijn beleefd, maar we laten niet met ons sollen”, zei de president. Hierop liet Trump weten de gezamenlijke verklaring, die gebruikelijk is na een G7-top, niet te steunen. Hij noemde zijn ambtsgenoot “heel oneerlijk en zwak”.