Het laatste proefwerk aardrijkskunde staat voor de deur, maar volgens mijn dochter kan er niets meer fout gaan. Het is namelijk ‘multiple choice’, legt zij mij uit. Op haar school is dat uitzonderlijk. „Maar multiple choice kan toch ook heel moeilijk zijn”, probeer ik nog. „Natuurlijk niet”, bijt ze terug, „het goede antwoord staat er toch ook tussen”.

