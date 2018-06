President Macron aan het IJ

Terwijl aan de ene kant van de wereld een top is afgesloten, is er aan de andere kant één op komst. In Amsterdam-Noord. En ook hier staat een wereldleider op de gastenlijst. Het beroemdste Franse modehuis, Chanel, geeft donderdag een groot feest in Amsterdam. Dertig Franse topgasten worden verwacht, de hoofdontwerper Karl Lagerfeld en negentig bekende Nederlanders.

Waarom juist Amsterdam? Nou, er staan ook andere nieuwe „vlaggeschepen” op stapel, onder meer in New York, Beijing, Londen en Abu Dhabi, maar van Amsterdam wordt door Chanel de ruigte van de haven onderstreept, de nabijheid van de zee – of iets wat daarop lijkt. De vrije, tolerante wereld, zegt een woordvoerder. Daarom feest Chanel ook niet in het Amstel Hotel, maar op een scheepswerf in Amsterdam-Noord, in zo’n rauw, industrial restaurant onder een golfplaten gewelf, dat naar zijn vorm de Hangar heet. Dinsdag was rondom de golfplaten zijkanten al een zwart stalen geraamte opgetrokken. Het restaurant blijft de hele week dicht. Naar verluidt wordt over de loods een complete glazen kas gehangen, zoals het voorportaal van het Louvre.

Niemand wil er openlijk iets over zeggen. Alleen actrice Carolien Spoor kondigde het aan op Instagram. „Het is voor onze klanten”, zegt de woordvoerder van Chanel in Brussel simpelweg. Maar mensen die bij de Amsterdamse voorbereidingen betrokken zijn, willen er, anoniem, wel wat meer over kwijt. Dat de zusjes Lieke en Jetteke van Lexmond er zullen zijn. Dat Bella Hay komt zingen. Dat president Macron op de gastenlijst staat.

„President Macron!?”, roept een woordvoerder van premier Rutte uit als ik hem ernaar vraag. Hij is in elk geval nog niet ingewijd. Maar hij sluit ook niks uit. Macron kwam op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen ook even overwippen om met Rutte in een Haagse bistro te eten. Zou hij het doen? Voor een kledingmerk even de kater van de G7-top wegspoelen aan het IJ?

Dat is de klasse van Chanel. Ze neemt Nederland even over, in de kleuren zwart en wit, beige en goud. Een zweem van No. 5 over straten met Wederopbouwnamen: Mokerstraat, Gedempt Hamerkanaal, Aambeeldstraat.

Het is grappig, maar het blijft Nederland, waar gasten op hun gympies naar een dinerparty gaan om achttien jaar oude Châteauneuf-du-Pape te drinken. Want wie dacht dat de serveersters er donderdag à la Melania Trump bij zouden lopen, komt bedrogen uit. Wel glamour geen grandeur. De serveersters krijgen voor de gelegenheid geen mantelpakje, geen little black dress, maar een zwarte Chanel-spijkerbroek en een Bretons truitje met twee C’s op de borst.

