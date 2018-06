OM probeerde BD-journalist ook af te luisteren

Justitie heeft in het onderzoek naar de schending van het ambtsgeheim bij de burgemeestersbenoeming in Den Bosch ook geprobeerd om een gesprek van een journalist van het Brabants Dagblad af te luisteren. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Volgens het OM zijn er fouten gemaakt tijdens het onderzoek:

“Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring. Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Het OM constateert dat in de onderhavige zaak, in de hectiek van het moment, de verkeerde afweging is gemaakt.”

De journalist Jos van de Ven had een ontmoeting in een horecazaak met “een van de verdachten”. De politie probeerde dit gesprek af te luisteren maar de inzet van dit opsporingsmiddel heeft niet daadwerkelijk plaatsgevonden, schrijft het OM. Volgens een woordvoerder van het parket Oost-Brabant is het “niet duidelijk” waarom het niet is gelukt. “Dat gebeurt wel vaker”.

Gesprek tussen OM en Brabants Dagblad

Op initiatief van Heleen Rutgers, hoofdofficier van parket Oost-Brabant, vond dinsdagochtend een gesprek plaats met het Brabants Dagblad. Het OM wilde volgens een woordvoerder “openheid van zaken geven”. Lucas Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, noemt de afluisterpoging “zeer ernstig”.

“Dat justitie de verdachte op de korrel had en niet onze verslaggever, doet niet ter zake. Op het moment zelf was duidelijk dat een gesprek van een journalist werd afgetapt . Dat gebeurde willens en wetens en justitie heeft het opgenomen in het dossier.”

Eerder werd al duidelijk dat justitie de belgegevens van Van de Ven had opgevraagd. De journalist van het Brabants Dagblad schreef vorig jaar uitgebreid over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. In zijn artikelen kwam naar voren dat het gemeentebestuur niet de voorkeur had voor de uiteindelijk benoemde Jack Mikkers. Eerste kandidaat voor de post was Jan Hamming, hij koos echter voor het burgemeestersambt in Zaanstad.