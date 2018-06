Noord-Korea ziet wel een toekomst als lagelonenland

Wie vorige maand op de Noord-Koreaanse markt een kilo rijst wilde kopen, moest daarvoor 5.041 Noord-Koreaanse won neerleggen (met een wisselkoers van 1 Amerikaanse dollar voor 8.061 won). Dat is iets meer dan de maand ervoor, schrijft de Amerikaanse website North Korean Economy Watch, die zich focust op economische en culturele aspecten van Noord-Korea.

De prijsstijging had weinig te maken met geopolitieke ontwikkelingen. Eerder lag het aan de timing: het vorige oogstseizoen was al even geleden en het nieuwe was nog niet begonnen.

Over de Noord-Koreaanse economie is eigenlijk geen zinnig woord te zeggen, domweg omdat er zo weinig over bekend is. Toch concludeert de North Korean Economy Watch wel dat de invloed van VN-sancties op het dagelijks leven beperkt is: „Stel dat Noord-Korea momenteel daadwerkelijk in een crisis verkeert, dan hebben de prijzen op de markt daar niet echt onder te lijden.” Die conclusie komt overeen met wat Kim Jong-un in 2012 zei vlak nadat hij de leider van Noord-Korea was geworden: „Ik zal de Noord-Koreanen hun broekriem niet nog strakker laten aantrekken.”

Kim wilde, anders dan zijn vader, de focus meer leggen op economische ontwikkeling van zijn land. Hoewel lang werd benadrukt dat groei alleen mogelijk was wanneer Noord-Korea helemaal veilig zou zijn voor elke buitenlandse dreiging, kende het land volgens de Zuid-Koreaanse Centrale Bank sinds 2011 jaarlijks een groei van 1,5 tot 3 procent. De jaarlonen stegen gemiddeld van ongeveer 1.000 naar 1.500 dollar, waarbij huisvesting, onderwijs en medische zorg gratis zijn.

Groei verbeteren

Eind april kondigde Kim aan dat hij een „nieuwe strategische lijn” wilde uitzetten om de groei van zijn land te verbeteren. Nu was het land immers tegen elke buitenlandse macht beschermd dankzij de ontwikkelde nucleaire wapens. Het voorstel van Kim werd 20 april door de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij unaniem aangenomen.

Een nieuw economisch beleid is hard nodig volgens experts. In 2017 groeide de economie ondanks eerdere VN-sancties nog flink, maar afgelopen jaar heeft het land te lijden gehad onder de zwaardere VN-sancties die eind 2017 zijn opgelegd. Doordat China deze keer ook instemde met de sancties ging er vanuit China officieel 90 procent minder olie naar Noord-Korea dan het jaar daarvoor.

Noord-Korea-expert Cheng Xiaohe merkte in NRC eerder op dat de werkloosheid sindsdien enorm is toegenomen: „Er zijn 56.000 mensen werkloos die eerst werkten in Kaesong, de speciale industriële zone die Noord-Korea uitbaatte samen met Zuid-Korea. Maar die is nu dicht. Zo’n 90 procent van de export van Noord-Korea ligt stil door de sancties. Die producten kunnen ze lang niet allemaal in eigen land afzetten.” Zo wordt de ijzerertsvoorraad van Noord-Korea geschat op 50 miljard ton. Dat komt neer op een waarde van zo’n 200 miljard dollar, maar die hoeveelheid kan niet alleen in eigen land worden verkocht.

Broekriem

Of de levensstandaard van Noord-Koreaanse burgers verhoogd zal worden, hangt af van de top met Trump en de daaraan gekoppelde vraag of de grenzen van Noord-Korea met China en Rusland weer opengaan. Als dat gebeurt komt niet alleen de handel weer op gang, maar zullen er langzamerhand ook meer buitenlandse investeerders binnenkomen – daar is het Kim bij de top waarschijnlijk vooral om te doen. Noord-Korea kan volgens experts dan een lagelonenland worden voor diverse buitenlandse investeerders. Mochten de grenzen opengaan, dan heeft Kim in ieder geval zijn belofte van het niet strakker aantrekken van de broekriem waargemaakt.