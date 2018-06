Martens schiet Oranje in laatste minuut voorbij Slowakije

Met minimaal verschil hebben de Oranjevrouwen dinsdag in een uitverkocht stadion van Heerenveen gewonnen van Slowakije (1-0). In blessuretijd schoot sterspeler Lieke Martens de winnende treffer binnen in het belangrijke duel om groepswinst in de kwalicatie voor het WK volgend jaar in Frankrijk.

Nederland was tijdens de wedstrijd voortdurend aan de bal, had een enorm overwicht en creëerde talloze kansen, het lukte alleen niet om de zeer goed spelende keepster Maria Korenciová te passeren. Tot de 92ste minuut. Martens, een van de weinige vrouwen met een goede passeeractie, liep voorbij haar tegenstandster en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk binnen.

Na afloop van de wedstrijd zei Martens tegen tv-zender Veronica dat ze tijdens de wedstrijd moest denken aan het eerdere gelijkspel tegen Ierland.

“Net als toen wilde de bal er niet in. Maar er zat heel veel venijn in mijn laatste schot.”

Het was ook een bijzondere avond voor aanvoerder Sherida Spitse, zij speelde haar 150ste wedstrijd voor het Nederlands Elftal en is op weg om recordinternational Annemieke Kiesel-Griffioen (156 interlands) in te halen.

Ook concurrent Noorwegen wint

Door de winst blijft Oranje koploper in groep 3 van het kwalificatietoernooi. De belangrijkste concurrent Noorwegen won eerder op dinsdag met 1-0 van Ierland en heeft nu met een wedstrijd minder te spelen vier punten achterstand. De Noorse vrouwen spelen op 31 augustus tegen Slowakije. Bij winst is de laatste onderlinge wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland beslissend voor de groepswinst. Deze wedstrijd vindt op 4 september plaats in Oslo.

Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De best vier nummers twee van de zeven poules in Europa strijden in de play-offs om één overgebleven plaats voor het WK.