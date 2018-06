Kroongetuige eist betere beveiliging

Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over kopstukken van de Nederlandse cocaïnemaffia, wil extra garanties van de Nederlandse staat voor de veiligheid van zijn familie. Als die niet worden gegeven, overweegt B. zijn medewerking aan het onderzoek te stoppen.

Een broer van de kroongetuige is eind maart, een week nadat de deal met de staat bekend was gemaakt, vermoord in Amsterdam. Vlak daarna is een andere broer met zijn gezin halsoverkop in veiligheid gebracht.

Nabil B. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Utrecht in 2017. Hij heeft zijn rol bij die moord bekend, in verklaringen die hij aflegde voor zijn kroongetuigendeal. Daarbij heeft hij Ridouan T. en Saïd R. aangewezen als opdrachtgevers. Beiden staan op de nationale opsporingslijst; als ze niet worden opgespoord, zullen zij bij verstek worden vervolgd.

Dreiging

Volgens de advocaat van de kroongetuige steekt het dat het Openbaar Ministerie (OM) na de moord op Nabils broer bekendmaakte dat deze Redouan slechts ‘in beperkte mate’ beveiliging wilde. „Die vroegtijdige, voorbarige en onnodig scherpe opmerking heeft onze cliënt hard geraakt”, aldus advocaat Bart Stapert. „Zo wekte het OM zelf de suggestie dat Redouan zijn dood aan zichzelf te wijten had.”

Volgens Stapert waren de risico’s voor de omgeving van Nabil B. evident, gezien bewijsmateriaal over hoofdverdachte Ridouan T. dat gevonden is in een versleutelde telefoon: „Hij weet: [ik] ga iedereen van hem laten slapen als die mij naam heeft genoemd.” Stapert: „De dreiging was dus onweerlegbaar, expliciet uitgesproken en aangekondigd.”

Hij noemt deze zaak op „tragische wijze” uniek. „Niet eerder werd een familielid van een kroongetuige in Nederland vermoord. Dat vraagt van alle diensten en hun (politieke) leiding ook een unieke aanpak, met meer oog dan voorheen voor zowel de beveiligingsmaatregelen als de maatschappelijke positie en belangen van alle betrokkenen.” Stapert wijst op het capaciteitsgebrek bij de afdeling die verantwoordelijk is voor beveiliging van bedreigde personen in Nederland.

Beveiligen

B. betwijfelt of de beveiliging verbetert. „De minister van Justitie en Veiligheid mag dan aan de Tweede Kamer schrijven dat het stelsel van bewaken en beveiligen robuust is”, aldus Stapert. „Onze cliënt en zijn familie hebben daarvan tot dusver helaas een andere indruk.”

Als B. in de huidige situatie kroongetuige blijft, zei Stapert deze dinsdag bij de rechtbank, „riskeert hij nog meer pijn” voor zijn familie. „Dit kan en wil hij niet op zijn geweten hebben. Maar trekt hij zich terug, dan riskeert hij wellicht dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer niet of slechts onvolledig gestraft wordt.”

In zijn betoog deed Stapert ook een beroep op minister Grapperhaus (Justitie, CDA). „Neem de beveiliging en de begeleiding van de familie meer doortastend ter hand, met meer middelen, betere afstemming en betere communicatie.”