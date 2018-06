Kim: vooroordelen bedekten onze ogen en oren

Kim en Trump lopen elk van één kant over een rode loper naar elkaar toe. Ze schudden elkaar de hand tegen een achtergrond van Noord-Koreaanse en Amerikaanse vlaggen. Ze kijken serieus, maar niet té. Ze lopen samen naar de onderhandelingsruimte, Trump klopt Kim op de schouder, later raakt ook Kim even de arm van Trump aan. Ze lachen een beetje, maar ook weer niet te uitbundig en niet te veel.

Daar is van tevoren over nagedacht. Zeker bij het begin van deze historische topontmoeting gaat het vooral om beeldvorming. Analisten wereldwijd geven uitgebreid commentaar op de lichaamstaal van beide leiders. Even later zien we Trump en Kim in een gemakkelijke stoel met een laag tafeltje tussen ze in, een setting die niet anders is dan bij topontmoetingen in het Witte Huis.

Vast bij de enkels

Trump zegt precies wat je zou verwachten: „We gaan een geweldig gesprek hebben.” Wat Kim zegt, is specifieker. Hij heeft het over een verleden dat „ons bij onze enkels vasthield” en over verkeerde vooroordelen die „onze ogen en oren bedekten.” Maar: „Dat hebben we allemaal overwonnen, en nu zijn we hier.”

De één-op-één-ontmoeting tussen beide leiders, het moment waarvan Trump van tevoren zei dat het voor hem bepalend zou zijn om te zien of hij echt met Kim wilde onderhandelen, is relatief snel voorbij. Na ongeveer drie kwartier komen ze weer tevoorschijn voor een bespreking met hun adviseurs erbij: drie aan elke kant.

Verslaggevers roepen in het Koreaans naar Kim of hij bereid is zijn kernwapens op te geven, maar Kim reageert niet. Trump zegt dat de ontmoeting „heel, heel goed” verloopt, en beide heren reiken elkaar over de tafel nogmaals de hand. Zo sluit Trump voor het oog van de camera’s vriendschap met de meest beruchte dictator van de wereld. Kort daarvoor schoffeerde hij zijn westerse partners nog op de top van de G7 in Canada, maar tegen Kim is hij zeer correct en soms zelfs bijna hartelijk.

Vredesverdrag

Als de adviseurs aanschuiven, moet het gaan over de resultaten: gaat Noord-Korea zijn kernwapens ontmantelen en zo ja op welke termijn? Hoe krijgt de controle op dat proces vorm en wat stellen de VS daar tegenover? Komt er een vredesverdrag tussen Noord-Korea en de VS?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet maandag al weten dat de VS bereid zijn om een grote stap te maken in veiligheidsgaranties voor Noord-Korea. Of het dan gaat om een vredesverdrag is nog niet duidelijk. Ook weten we nog niet hoe lang de top nu precies gaat duren: Pompeo meldde eveneens dat de onderhandelingen zo voorspoedig verlopen dat ze misschien toch al in een dag afgerond kunnen worden. Niemand weet nog of er dan een gezamenlijke slotverklaring komt.

De VS lijken geleidelijk aan wel steeds meer bereid om die dingen te doen die voor Kim de kern vormen: veiligheidsgaranties en hooguit een trage, stapsgewijze denuclearisatie. Kim heeft tegelijkertijd nog geen stap gezet op het punt dat voor de VS de kern vormt: de complete, controleerbare en onomkeerbare ontmanteling van de kernwapens van Noord-Korea.

Maar voorlopig lijkt dat allemaal niet belangrijk. Eerst is het belangrijk hoe de ontmoeting eruitziet. Dat delen Kim en Trump in elk geval: het verlangen om de top te gebruiken om hun imago internationaal, maar zeker ook nationaal, in één klap enorm op te vijzelen.

Haägen-Dazs

In Noord-Korea zijn de beelden van de top weliswaar niet live te zien, maar er wordt sinds maandag door een grote groep Noord-Koreaanse verslaggevers die in Singapore in het gevolg van Kim verblijven wel verslag gedaan van alles wat Kim doet en zegt. Zo zien de Noord-Koreanen welke enorme status en kracht hun leider internationaal heeft: hij gaat op voet van gelijkheid om met de president van de VS, die hem zichtbaar respecteert. Het is een grote overwinning van Kim dat hij dit nu al voor elkaar heeft gekregen.

Maar het is ook belangrijk dat de Noord-Koreanen door deze voor Noord-Korea revolutionaire verslaggeving wennen aan een nieuw idee: de VS zijn niet langer dé grote vijand die Noord-Korea wil verwoesten. Het is eerder een grootmacht die door hun grote leider is overgehaald om zijn vijandigheid tegenover Noord-Korea te laten vallen. Kim bedient ondertussen ook de internationale media: maandagavond was hij opeens op straat in Singapore te zien als het tegenovergestelde van een gesloten leider van een in zichzelf gekeerd, geïsoleerd land.

Veel is nog geheim, maar een ding is al wel bekend: op het lunchmenu tussen beide leiders staat in elk geval ijs van Haägen-Dazs.