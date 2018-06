Kabinet trekt 100 miljoen uit voor ‘fietsenplan’

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om fietsen aantrekkelijker te maken. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) wil deze kabinetsperiode 200.000 forensen uit de file halen en naar hun werk laten fietsen. Dat schrijft de bewindsvrouw dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Veldhoven woont de helft van de werknemers binnen vijftien kilometer afstand van hun werk, maar wordt voor die afstanden toch vaak de auto gebruikt. Als het fietsgebruik in Nederland verder stijgt, heeft dat grote maatschappelijk voordelen, schrijft de staatssecretaris:

“Het oplossend vermogen van fietsen draagt bij aan belangrijke nationale doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.”

De investering van het kabinet wordt aangevuld met geld van de regio: de staatssecretaris verwacht in totaal 250 miljoen euro te investeren in het fietsenplan. Het geld gaat naar het vergroten van fietsenstallingen bij treinstations en het aanleggen van nieuwe fietsroutes, die “enkele resterende knelpunten” moeten oplossen. Vooral voor elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen moet extra stallingsruimte komen.

Van Veldhoven gaat ook in gesprek met landelijke werkgevers en het mkb om te onderzoeken hoe zij fietsen naar het werk financieel aantrekkelijker kunnen maken voor hun werknemers. Gedacht wordt aan het inzetten van een reiskostenvergoeding of fietsen aanschaffen via de werkgever. De staatssecretaris wil het inzetten van dergelijke, bestaande maatregelen makkelijker maken.

Gemeenten en provincies kunnen plannen indienen om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke financiering. Dit najaar wordt bekend in welke plannen geïnvesteerd gaat worden. Tegen 2027 hoopt de staatssecretaris dat alle Nederlanders samen drie miljard kilometers meer fietsen per jaar.