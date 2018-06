Julen Lopetegui nieuwe trainer Real Madrid

De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Real Madrid. Hij heeft een contract getekend voor drie jaar, schrijft de Spaanse voetbalclub op zijn website. Lopetegui neemt de taken over van Zinedine Zidane, die twee weken geleden geheel onverwachts zijn contract inleverde.

Voormalig keeper Lopetegui gaat na het Wereldkampioenschap in Rusland aan de slag bij de huidige winnaar van de Champions League. De 51-jarige trainer stond als keeper drie seizoenen onder contract bij Real Madrid, maar kwam slechts één keer in actie. Opmerkelijk is dat hij ook speelde voor de grote rivaal Barcelona.

Ervaring jeugdelftallen

Lopetegui heeft als trainer veel ervaring bij jeugdelftallen. Hij begon zijn trainerscarrière als assistent van het Spaanse team onder de 17 en won in 2012 met het jeugdteam van onder de 19 het Europees Kampioenschap. Een jaar later won Lopetegui dezelfde prijs met het Spaanse elftal onder de 21 jaar. Ook heeft hij het B-elftal van Real Madrid, dat vooral bestaat uit jonge talenten, onder zijn hoede gehad.

Als trainer van Porto in de jaren 2014-2016 lukte het Lopetegui niet om prijzen te pakken. Met zijn aanstelling bij Real Madrid staat de Spaanse trainer voor bijna een onmogelijke taak. Voorganger Zidane won in de afgelopen drie seizoenen maar liefst drie keer de Champions League en één keer de landstitel.

Verder is het ook onrustig bij club uit Madrid. Sterspeler Christiano Ronaldo zinspeelt op een vertrek en ook Gareth Bale, die in de finale van de Champions League tegen Liverpool nog twee keer scoorde, wil weg.