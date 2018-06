Grafrechten Molukse treinkapers sinds vorig jaar niet betaald

De grafrechten voor het graf van de zes Molukse treinkapers die gedood werden na het beëindigen van de treinkaping bij De Punt in 1977 zijn sinds vorig jaar verlopen en nog niet verlengd. Dat bevestigt de gemeente Assen dinsdagmiddag desgevraagd. De grafrechten zouden volgens bronnen 18.000 euro bedragen, voor welke periode is onbekend.

De gemeente zegt in gesprek te zijn met “betrokken partijen”, maar wil vanwege “privacybezwaren” geen uitspraken doen over de gesprekken of wie erbij betrokken zijn. Als de grafrechten niet verlengd worden, kan het grafmonument verwijderd worden. Daarna wordt het graf eventueel geruimd.

Voorheen werden de kosten voor de grafrechten gedragen door de Molukse eenheidspartij, Badan Persatuan, maar die partij werd vorig jaar opgeheven. Volgens het Dagblad van het Noorden riep John Wattilete - president in ballingschap van het Republiek der Zuid-Molukken en advocaat in Amsterdam - de Molukse gemeenschap tijdens de herdenking afgelopen maandag op om de kosten gezamenlijk te dragen. Wattilete was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Kaping De Punt

Bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt - afgelopen maandag exact 41 jaar geleden - kwamen zes van de negen kapers om het leven. Zij zijn samen begraven in Assen op begraafplaats De Boskamp. De families van twee van de gedode kapers stelden de Nederlandse overheid in 2014 aansprakelijk voor hun overlijden: de twee zouden gedood zijn ondanks dat ze geen gevaar meer vormden omdat ze zwaargewond waren. De nabestaanden eisen schadevergoedingen van de Nederlandse overheid. Het proces gaat op 25 juli verder.