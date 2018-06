Advies over vliegen boven conflictgebieden voortaan op Europees niveau

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) gaat luchtvaartmaatschappijen binnen de EU advies geven over het vliegen over conflictgebieden. Wanneer een bepaalde zone als onveilig wordt beschouwd, dan kan EASA in het vervolg adviseren het gebied te mijden, zo heeft het Europees Parlement dinsdag besloten. Ook andere maatregelen die het vliegen in Europa veiliger moeten maken, zoals een kentekenregistratie voor lichte drones, werden aangenomen.

Nu nog is het zo dat op nationaal niveau geadviseerd wordt over het al dan niet mijden van conflictgebieden. Per maatschappij kan de vliegroute dan afwijken. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Sommige maatschappijen vlogen niet over Oost-Oekraïne, waar een conflict tussen rebellen en de Oekraïense regering werd uitgevochten, terwijl KLM dat wel deed. De maatschappij zei er niet van op de hoogte te zijn geweest dat bepaalde concurrenten het gebied meden. Door Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten beter te laten samenwerken en informatie te laten delen met EASA moeten situaties zoals met MH17 in de toekomst voorkomen worden.

D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg wilde dat de EASA EU-luchtvaartmaatschappijen dwingende aanwijzingen zou kunnen geven om bepaalde zones te mijden. Zo ver wilde het Europees Parlement niet gaan:

“Maar in de praktijk komt dit besluit neer op een verbod. Als je ondanks aanwijzingen van de EASA toch over zo’n gebied vliegt, heb je een probleem. Mocht er wat gebeuren dan heb je de publieke opinie tegen je en zal een verzekeraar minder geneigd zijn uit te keren.”

Drones

Naast maatregelen ten aanzien van het mijden van conflictgebieden ging het Europees Parlement ook akkoord met regels voor drones. Zo moeten zware drones gecertificeerd en geregistreerd worden. Hierdoor moet in geval van ongelukken of overtreding van de regels duidelijk zijn wie de eigenaar - en de aansprakelijke partij - is.

Een andere aangenomen maatregel betreft dat er een poule komt van luchtvaartinspecteurs die over de hele EU kunnen worden ingezet. Daarmee moet worden voorkomen dat vliegtuigen niet gecontroleerd kunnen worden als een land niet beschikt over controleurs die gespecialiseerd zijn in dat type.