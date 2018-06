EU start onderzoek naar overname Tele2 door T-Mobile

De Europese Commissie (EC) start een diepgaand onderzoek naar de geplande overname van Tele2 Nederland door T-Mobile Nederland. De commissie wil er zeker van zijn dat klanten in Nederland door de overname niet méér moeten gaan betalen voor telefoongebruik, schrijft de EC dinsdag.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) wordt toegang tot betaalbare mobiele telecomdiensten steeds belangrijker:

“We beginnen dit onderzoek omdat we zeker willen zijn dat de geplande transactie niet leidt tot hogere tarieven of een beperkter aanbod mobiele diensten voor Nederlandse consumenten.”

Eind vorig jaar kondigde T-Mobile aan 190 miljoen euro te betalen voor de activiteiten van het Nederlandse dochterbedrijf Tele2. In het gezamenlijke bedrijf krijgt het moederbedrijf Deutsche Telekom 75 procent van de aandelen en het Zweedse moederbedrijf van Tele2 Nederland 25 procent. Met de overname wil het nieuwe bedrijf de concurrentie aangaan met KPN en VodafoneZiggo.

‘Verzwakking concurrentiedruk’

Door de deal zijn er nog slechts drie mobiele netwerkexploitanten over in Nederland. De commissie vreest dat hierdoor “de concurrentiedruk verzwakt” en dat de kans groter is dat de bedrijven hun concurrentiegedrag gaan coördineren. Dit zorgt ervoor dat de prijzen voor mobiele telefonie gaan stijgen.

Daarnaast wil de commissie onderzoeken of de overname niet ten koste gaat van andere aanbieders van mobiele telefonie die gebruik maken van de netwerken van KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. De commissie heeft negentig dagen om het onderzoek uit te voeren en komt voor 18 oktober 2018 met een uitspraak.