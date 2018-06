EU-hof: rode zolen Louboutin zijn een beschermd handelsmerk

De Franse schoenenontwerper Christian Louboutin heeft onder Europese wetgeving wel het exclusieve recht om pumps met rode zolen te verkopen. Louboutin had in 2013 een rechtszaak aangespannen tegen winkelketen Van Haren, die in 2012 ook pumps met rode zolen in de etalage zette. Louboutin, dat claimde dat de Nederlandse winkelketen daarmee een handelsmerk overnam, werd door het Europees Hof voor Justitie in Brussel in het gelijk gesteld.

Merkschoenen van Louboutin kosten honderden tot een paar duizend euro en zijn geliefd bij popsterren en beroemdheden, terwijl de lijn van Van Haren met 40 euro een stuk goedkoper is.

De zaak kwam in eerste instantie in Den Haag voor de rechter, omdat Louboutin het handelsmerk van de rode zolen inschreef in de Benelux. De Haagse rechtbank raadpleegde rechters bij het Europees Hof, omdat de vorm van producten volgens EU-wetgeving wel beschermd is, maar er niets gezegd wordt over de kleur. De vraag is dus of het een beeldmerk of ook een vormmerk betreft.

Nu het arrest van het Europees Hof er ligt, is het aan de rechtbank in Den Haag om een definitieve uitspraak te doen.

Correctie: in eerste instantie meldden wij dat schoenenontwerper Louboutin niet het exclusieve recht had verkregen om pumps rode zolen te verkopen. Dit is onjuist: het Europees Hof voor Justitie heeft Louboutin juist in het gelijk gesteld.