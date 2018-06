Een WK missen, wat kost dat eigenlijk?

Eens in de twee jaar is de Marktweg, een straat in het zuiden van Den Haag, het centrum van de Oranjekoorts. Aan iedere gevel hangt dan een Nederlandse vlag, de buitenmuren zijn ingepakt in feloranje plastic. Vol spanning wordt in die dagen toegeleefd naar halverwege juni: de dag dat het WK of EK voetbal begint.

Van een dergelijk enthousiasme is dit jaar geen sprake. Aan de vooravond van het WK in Rusland is het in de Marktweg akelig leeg. En ook elders in Nederland leeft de mondiale titelstrijd amper. Als Oranje niet meedoet, vinden veel Nederlanders zo’n toernooi een stuk minder leuk.

Een WK of EK mét Nederlands elftal levert winkeliers over het algemeen een mooi extraatje op. Voetbalfans kopen dan een nieuwe televisie en schaffen voor de zekerheid nog snel een oranje hoed of shirtje aan. Ook willen ze tijdens de wedstrijden iets drinken en snacken.

Loopt het Nederlandse bedrijfsleven nu geld mis, doordat Nederland niet meedoet? En om hoeveel gaat dat dan?

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, vindt het moeilijk daar een exact getal op te plakken. Het statistiekbureau heeft eigenlijk nog nooit onderzoek gedaan naar de economische effecten van WK-deelname, zegt hij.

Robin Utrecht/ANP Thomas Bokeloh/ANP Thomas Bokeloh/ANP Thomas Bokeloh/ANP

Toch kan Van Mulligen zich niet voorstellen dat het om heel veel geld gaat. „Je ziet weleens van die statistieken dat mensen in de aanloop naar grote toernooien een nieuwe televisie kopen. Maar de vraag blijft dan: hadden ze dat anders niet gedaan? Andere factoren, zoals een periode van heel goed of heel slecht weer, hebben in elk geval een veel groter effect op de consumptie.”

Ook is het niet zo dat Nederlanders tijdens een EK of WK méér geld uitgeven dan in andere jaren, zegt Maurice van Sante, econoom bij ING. Hij ziet vooral dat de uitgaven verschuiven: mensen geven meer uit in de supermarkt, maar gaan bijvoorbeeld minder vaak naar restaurants. „Die plussen en minnen vallen tegen elkaar weg.”