Een lunchmenu vol diplomatieke gestes

Voor een man die bekendstaat om zijn voorliefde voor doorbakken biefstukken met ketchup en met gehakt gevulde tacobowls uit zijn eigen Trump Tower, viel er voor de Amerikaanse president genoeg te kiezen tijdens zijn lunch met Kim. Twee van de drie hoofdgerechten bevatten vlees. En bij de runderribbetjes werd de rodewijnsaus apart geserveerd: Trump is een geheelonthouder.

Kim kon bijvoorbeeld kiezen voor een typisch Koreaans voorgerecht als oiseon (gevulde komkommer) en als hoofdgerecht daegu jorim (kabeljauw). Of voor een gerecht uit de keuken van gastheer Singapore: vooraf kerabu (mango aangemaakt met limoensap, suiker en pepers) en als hoofdgerecht knapperig varken met een saus op basis van oude cognac, gedroogde schaal- en schelpdieren, knoflook en pepers. Daarbij leken de opstellers van het menu ook een culinaire geste te maken naar China, een land dat niet aan tafel zat, maar op de achtergrond wel een rol speelde. Gebakken Yangzhou-rijst komt uit dat land – en staat ook in Chinese restaurants in de VS vaak op de kaart. (BBC)

MENU

voorgerechten

traditionele garnalencocktail met avocadosalade

of

kerabu: salade van groene mango met honing-limoen dressing en verse octopus

of

oiseon: gevulde Koreaanse komkommer

hoofdgerechten

gekonfijte runderribbetjes met aardappelgratin, gestoomde babybroccoli en rodewijnsaus

of

combinatie van zoet en zuur knapperig varken, met gebakken Yangzhou-rijst en huisgemaakte XO-chilisaus

of

daegu jorim: in soyasaus gestoofde kabeljauw met radijs en Aziatische groenten

nagerechten

taartje van donkere chocola

of

Häagen-Dazs vanille-ijs met kersencoulis

of

Tropézienne: brioche gevuld met vla uit Saint-Tropez