Je vergeet die dingen, maar een jaar geleden was Hans Spekman nog voorzitter van de PvdA. De man in zelfgebreide truien die altijd een volksjongen bleef. Op Oudjaarsdag zette hij ooit een foto van een enorm vuurwerkpakket op Twitter. „Zolang het in het ons geliefde land nog mag, nemen we het ervan ;).”

Nou Hans, geen zorgen – Rutte III heeft geregeld dat jij ook de komende jaarwisseling helemaal los kan gaan.

Al laat dit kleine besluit, en de manier waarop het werd gebracht (persbericht: ‘Kabinet zet in op veilige jaarwisseling’), helaas goed zien hoe het land soms wordt geregeerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schetste eind 2017 hoe de jaarwisseling standaard uitloopt op een wildwest. Hollands Absurdistan. Jaarlijks 1.100 incidenten, vijfhonderd mensen op de spoedeisende hulp, tweehonderd beschadigde ogen, één dode.

We debatteren hier eindeloos over het gevaar van islam-geïnspireerd terrorisme, maar de werkelijkheid is: de laatste jaren liepen in dit land veel meer mensen letsel op door vuurwerk.

De OVV adviseerde twee soorten vuurwerk te verbieden. Rotjes, die uitnodigen tot „roekeloos gedrag naar hulpverleners”, en vuurpijlen, die de meeste letselschade veroorzaken. Oogartsen, hulpverleners en de politie pleitten eerder al voor verboden. Tegen de vuurpijlisering van het avondland.

Maar toen dit voorjaar via RTL4 uitlekte dat het kabinet een verbod op rotjes overwoog, sprak de vuurwerklobby in De Telegraaf van een „betuttelend” plan. Ik heb de vuurwerklobby nog nooit horen klagen over betuttelende oogartsen in de nieuwjaarsnacht – maar enfin.

In elk geval zag je bij de VVD en het CDA meteen dat zij zich niets zouden aantrekken van de politie en de OVV. Deskundigheid is fijn, tenzij het niet uitkomt. De VVD en het CDA zijn als de dood dat ze de culturele oorlogen voeden, zij wensen boven op de discussie over Zwarte Piet geen andere Randstedelijke inzichten aan het land op te leggen. Zij doen het met aloude minipolitiek: eigen achterban eerst.

Ik las dat CU-leider Gert-Jan Segers afgelopen weekeinde een Kim Putters-toets aanriep: voorkom dat coalitiebeleid mensen met onzeker werk en een onzeker inkomen verder in het nauw brengt. Maar het cynische is: verwerping van het OVV-advies helpt deze mensen geen millimeter vooruit, je belemmert hooguit dat ze nog bozer worden.

Politieke overmoed is linke soep – vraag Diederik Samsom maar (en Spekman). Maar politiek zonder moed kan ontstellend armoedig zijn. Zeker als je zo’n non-besluit presenteert via een persbericht dat verandering suggereert, hoewel alles bij het oude blijft.

Met je veilige jaarwisseling.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.